Рух креативным и ярким комиксом представил новичка из Нидерландов - ФОТО

Львовский Рух объявил о подписании контракта с 23-летним нидерландским левым защитником Лассана Файе.

Условия контракта не афишируются, отмечается, что футболист пришел как свободный агент.

В львовской команде Файе будет играть под 43-м номером.

В Нидерландах защитник поиграл за Спарту, Витесс, Ден Хааг. Всего в элитном футбольном дивизионе Нидерландов Лассана Файе провел 55 матчей.

Также был заигран за юноошеские сборные Нидерландов U-16 и U-17, вызывался и в U-20, но без матчей.

Интересно, что Рух креативно подошел к представлению новичка и выпустил в четь него яркий и красочный комикс, который дает болельщикам представление о Файе как о игроке и человеке.