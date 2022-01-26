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Рух креативным и ярким комиксом представил новичка из Нидерландов - ФОТО
Лассана Файе - игрок Руха
fcrukh.com
Львовский
Условия контракта не афишируются, отмечается, что футболист пришел как свободный агент.
В львовской команде Файе будет играть под 43-м номером.
В Нидерландах защитник поиграл за Спарту, Витесс, Ден Хааг. Всего в элитном футбольном дивизионе Нидерландов Лассана Файе провел 55 матчей.
Также был заигран за юноошеские сборные Нидерландов U-16 и U-17, вызывался и в U-20, но без матчей.
Интересно, что Рух креативно подошел к представлению новичка и выпустил в четь него яркий и красочный комикс, который дает болельщикам представление о Файе как о игроке и человеке.
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