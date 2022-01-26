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Рух креативным и ярким комиксом представил новичка из Нидерландов - ФОТО

Премьер-лига
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(1 голосов)

Лассана Файе - игрок Руха

Рух креативным и ярким комиксом представил новичка из Нидерландов - ФОТО

fcrukh.com

Новина українською

Львовский Рух объявил о подписании контракта с 23-летним нидерландским левым защитником Лассана Файе.

Условия контракта не афишируются, отмечается, что футболист пришел как свободный агент.

В львовской команде Файе будет играть под 43-м номером.

В Нидерландах защитник поиграл за Спарту, Витесс, Ден Хааг. Всего в элитном футбольном дивизионе Нидерландов Лассана Файе провел 55 матчей.

Также был заигран за юноошеские сборные Нидерландов U-16 и U-17, вызывался и в U-20, но без матчей.

Интересно, что Рух креативно подошел к представлению новичка и выпустил в четь него яркий и красочный комикс, который дает болельщикам представление о Файе как о игроке и человеке.

Рух креативным и ярким комиксом представил новичка из Нидерландов - ФОТО - изображение 1Рух креативным и ярким комиксом представил новичка из Нидерландов - ФОТО - изображение 2Рух креативным и ярким комиксом представил новичка из Нидерландов - ФОТО - изображение 3

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В статье: Рух (Львов) Лассана Файе
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
26.01.2022 в 20:04
Ну видно що люди щось роблять не просто на зп сидять. Круто!
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