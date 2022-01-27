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Остап Маркевич: Болельщикам Мариуполя нужно подумать над улучшением поддержки команды
Наставник азовцев ставит в пример Европу
fcmariupol.com
Главный тренер "
— "Мариуполь" проиграл все 9 домашних матчей…
— Мы тоже обратили на это внимание. Здесь несколько составляющих. Нашим болельщикам нужно также подумать над улучшением поддержки команды. Желаю нашим болельщикам в Новом году побольше бывать на футбольных стадионах в Европе и проникнуться той атмосферой, которая там царит. В Старом свете, очень часто, главное не результат, а эмоции, которые люди получают во время матчей. Как фанаты поддерживают свои команды, как сильно они заряжают энергией игроков.
Это, конечно, не снимает с нас ответственности за результат. Что касается нашей игры, то ребята стараются. Убежден, что вторую часть сезона мы проведем с еще большей энергией, и нам важна позитивная поддержка наших поклонников.
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