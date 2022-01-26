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Металлист 1925 отправился на сбор в Турцию

Премьер-лига
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Харьковчане одними из последних отправились на сборы в Турцию

Металлист 1925 отправился на сбор в Турцию

metalist1925.com

Новина українською

Сегодня утром "Металлист 1925" провел заключительную тренировку на харьковском сборе и в полдень клубным автобусом отправился в киевский аэропорт "Борисполь". Оттуда в 20:40 делегация взяла курс на Стамбул, а уже из этого турецкого города и на Анталию.

Ко второй части сезона в Белеке команда будет готовиться до 19 февраля. На этот сбор отправились 27 футболистов:

Вратари: Денис Сидоренко, Денис Шелихов, Максим Коваленко, Игорь Потомков.

Защитники: Дмитрий Капинус, Максим Жичиков, Евгений Ткачук, Соломони Кверквелия, Михаил Шершень, Юрий Потомков, Никита Безуглый, Иван Коваленко и Сергей Ченбай.

Полузащитники: Артем Габелок, Дмитрий Кравченко, Дмитрий Криськив, Максим Задерака, Ростислав Русин, Юрий Батюшин, Андрей Ременюк, Дерек, Антоний Эмере и Кевин Дуруэке.

Нападающие: Виталий Пономарь, Марлисон, Владислав Островский и Илья Зубков.

Фабиньо присоединится к команде 29 января.

Уже завтра состоится и первый товарищеский поединок "Металлиста 1925" в Турции. В 16:30 харьковчане сыграют с четвертой командой Северной Македонии – "Брегальницей".

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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