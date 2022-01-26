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Металлист 1925 отправился на сбор в Турцию
Харьковчане одними из последних отправились на сборы в Турцию
metalist1925.com
Сегодня утром "
Ко второй части сезона в Белеке команда будет готовиться до 19 февраля. На этот сбор отправились 27 футболистов:
Вратари: Денис Сидоренко, Денис Шелихов, Максим Коваленко, Игорь Потомков.
Защитники: Дмитрий Капинус, Максим Жичиков, Евгений Ткачук, Соломони Кверквелия, Михаил Шершень, Юрий Потомков, Никита Безуглый, Иван Коваленко и Сергей Ченбай.
Полузащитники: Артем Габелок, Дмитрий Кравченко, Дмитрий Криськив, Максим Задерака, Ростислав Русин, Юрий Батюшин, Андрей Ременюк, Дерек, Антоний Эмере и Кевин Дуруэке.
Нападающие: Виталий Пономарь, Марлисон, Владислав Островский и Илья Зубков.
Фабиньо присоединится к команде 29 января.
Уже завтра состоится и первый товарищеский поединок "Металлиста 1925" в Турции. В 16:30 харьковчане сыграют с четвертой командой Северной Македонии – "Брегальницей".
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