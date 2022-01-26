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Ворскла усилилась центрбеком сборной Северной Македонии

Премьер-лига
(2 голосов)

Джоко Зайков - игрок Ворсклы

Ворскла усилилась центрбеком сборной Северной Македонии

vorskla.com.ua

Новина українською

Полтавская "Ворскла" подписала 26-летнего македонского центрального защитника Джоко Зайкова.

Стороны договорились о контракте на 2,5 года.

"Буду рад помочь моей новой команде в решении самых высоких задач. Надеюсь, моего мастерства и опыта для этого хватит", – сказал Зайков.

Последним клубом Зайкова был "Левски", однако он покинул болгарский клуб на правах свободного агента. В этом сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Болгарии, в которых забил 1 гол.

Ранее также выступал за "Работнички", "Ренн" и "Шарлеруа", провел 15 матчей в составе сборной Северной Македонии.

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В статье: Ворскла (Полтава) Джоко Зайков
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Источник:
ФК Ворскла

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