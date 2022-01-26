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Ворскла усилилась центрбеком сборной Северной Македонии
Джоко Зайков - игрок Ворсклы
vorskla.com.ua
Полтавская "
Стороны договорились о контракте на 2,5 года.
"Буду рад помочь моей новой команде в решении самых высоких задач. Надеюсь, моего мастерства и опыта для этого хватит", – сказал Зайков.
Последним клубом Зайкова был "Левски", однако он покинул болгарский клуб на правах свободного агента. В этом сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Болгарии, в которых забил 1 гол.
Ранее также выступал за "Работнички", "Ренн" и "Шарлеруа", провел 15 матчей в составе сборной Северной Македонии.
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