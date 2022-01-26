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Александрия расписала результативную ничью с польским Гурником

Премьер-лига
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На двоих команды забили четыре гола

Александрия расписала результативную ничью с польским Гурником

Krzysztof Skutnik/gornikzabrze.pl

Новина українською

В среду, 26 января, "Александрия" провела свой второй спарринг на турецком сборе. Соперниками "горожан" был польский "Гурник".

До середины первого тайма команды играли без ворот, но на 18-й минуте счет открыл Валерий Бондаренко, который откликнулся на навес со штрафного от Костышина.

Второй гол подопечные Юрия Гуры забили на 29-й минуте. Денис Устименко отдал на Авагимяна, который и пробил вратаря.

После этого активизировались уже поляки – один гол "Гурник" сквитал еще до перерыва, а во втором все-таки свел матч вничью – 2:2.

"Александрия" - "Гурник" 2:2

Голы: Бондаренко (18), Авагимян (29) – (39), (75)

Александрия 1-й тайм: Билык, Чубатый, Бондаренко, Бабогло (К), Одарюк, Демченко, Сытников, Костышин, Авагимян, Устименко, Андрейчук

Александрия 2-й тайм: Ермаков, Кожушко, Мельник, Дубра (К), Одарюк (Чубатый), Калюжный, Белошевский, Калитвинцев, Дришлюк, Авагимян (Устименко), Спинелли

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В статье: ФК Александрия
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