Александрия расписала результативную ничью с польским Гурником

В среду, 26 января, " Александрия " провела свой второй спарринг на турецком сборе. Соперниками "горожан" был польский "Гурник".

До середины первого тайма команды играли без ворот, но на 18-й минуте счет открыл Валерий Бондаренко, который откликнулся на навес со штрафного от Костышина.

Второй гол подопечные Юрия Гуры забили на 29-й минуте. Денис Устименко отдал на Авагимяна, который и пробил вратаря.

После этого активизировались уже поляки – один гол "Гурник" сквитал еще до перерыва, а во втором все-таки свел матч вничью – 2:2.

"Александрия" - "Гурник" 2:2

Голы: Бондаренко (18), Авагимян (29) – (39), (75)

Александрия 1-й тайм: Билык, Чубатый, Бондаренко, Бабогло (К), Одарюк, Демченко, Сытников, Костышин, Авагимян, Устименко, Андрейчук

Александрия 2-й тайм: Ермаков, Кожушко, Мельник, Дубра (К), Одарюк (Чубатый), Калюжный, Белошевский, Калитвинцев, Дришлюк, Авагимян (Устименко), Спинелли