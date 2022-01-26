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Александрия расписала результативную ничью с польским Гурником
На двоих команды забили четыре гола
Krzysztof Skutnik/gornikzabrze.pl
В среду, 26 января, "
До середины первого тайма команды играли без ворот, но на 18-й минуте счет открыл Валерий Бондаренко, который откликнулся на навес со штрафного от Костышина.
Второй гол подопечные Юрия Гуры забили на 29-й минуте. Денис Устименко отдал на Авагимяна, который и пробил вратаря.
После этого активизировались уже поляки – один гол "Гурник" сквитал еще до перерыва, а во втором все-таки свел матч вничью – 2:2.
"Александрия" - "Гурник" 2:2
Голы: Бондаренко (18), Авагимян (29) – (39), (75)
Александрия 1-й тайм: Билык, Чубатый, Бондаренко, Бабогло (К), Одарюк, Демченко, Сытников, Костышин, Авагимян, Устименко, Андрейчук
Александрия 2-й тайм: Ермаков, Кожушко, Мельник, Дубра (К), Одарюк (Чубатый), Калюжный, Белошевский, Калитвинцев, Дришлюк, Авагимян (Устименко), Спинелли
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