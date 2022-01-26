  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов расписал нулевую ничью с Динамо Тбилиси
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов расписал нулевую ничью с Динамо Тбилиси

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Моменты были, но вот реализация подкачала

Львов расписал нулевую ничью с Динамо Тбилиси

instagram.com/fcdinamotbilisi

Новина українською

В среду, 26 января, "Львов" провел на сборах в Турции контрольный матч с тбилисским "Динамо".

Львовяне выглядели получше в первом тайме, динамовцы – во втором.

В итоге, все закончилось нулевой ничьей, так как при наличии моментов, с реализацией у обеих команд возникли проблемы.

Львов – Динамо (Тбилиси) 0:0

Стартовый состав Львова: Илющенков, Романчук, Грисьо, Васильев, Якимец, Бусько, Эрнест, Мищенко, Довгий, Ременяк, Крушинский

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...