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Львов расписал нулевую ничью с Динамо Тбилиси
Моменты были, но вот реализация подкачала
instagram.com/fcdinamotbilisi
В среду, 26 января, "
Львовяне выглядели получше в первом тайме, динамовцы – во втором.
В итоге, все закончилось нулевой ничьей, так как при наличии моментов, с реализацией у обеих команд возникли проблемы.
Львов – Динамо (Тбилиси) 0:0
Стартовый состав Львова: Илющенков, Романчук, Грисьо, Васильев, Якимец, Бусько, Эрнест, Мищенко, Довгий, Ременяк, Крушинский
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