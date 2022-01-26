Львов расписал нулевую ничью с Динамо Тбилиси

В среду, 26 января, " Львов " провел на сборах в Турции контрольный матч с тбилисским "Динамо".

Львовяне выглядели получше в первом тайме, динамовцы – во втором.

В итоге, все закончилось нулевой ничьей, так как при наличии моментов, с реализацией у обеих команд возникли проблемы.

Львов – Динамо (Тбилиси) 0:0

Стартовый состав Львова: Илющенков, Романчук, Грисьо, Васильев, Якимец, Бусько, Эрнест, Мищенко, Довгий, Ременяк, Крушинский