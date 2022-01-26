Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо интересуется хавбеком Хоффенхайма Гачиновичем
Серб не проходит в основу своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "
Также хавбеком интересуются "Кадис" и "Салернитана", последняя хотела бы арендовать игрока.
Гачинович играет в "Хоффенхайме" с лета 2020 года, но в этом сезоне больше сидит на скамейке запасных (6 матчей в сезоне, 1 ассист).
Также в его активе 17 матчей за сборную Сербии, в составе которой забил 2 мяча.
Transfermarkt оценивает атакующего полузащитника в 2,8 млн евро.
Популярное сейчас
- Черноморец расписал ничью с северомакедонским Шкупи. Русин снова забил
- Суркис: Пусть обижается или нет, но Дженоа - это очередная ошибка Шевченко
- Запасной вариант. Клуб Серии А хочет арендовать Супрягу
- Жизнь владельца Шахтера. Как живет Ахметов?
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду