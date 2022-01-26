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Динамо интересуется хавбеком Хоффенхайма Гачиновичем

Премьер-лига
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Серб не проходит в основу своей команды

Динамо интересуется хавбеком Хоффенхайма Гачиновичем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо" проявляет интерес к 26-летнему полузащитнику "Хоффенхайма" и сборной Сербии Мияту Гачиновичу, сообщает Tuttomercatoweb.

Также хавбеком интересуются "Кадис" и "Салернитана", последняя хотела бы арендовать игрока.

Гачинович играет в "Хоффенхайме" с лета 2020 года, но в этом сезоне больше сидит на скамейке запасных (6 матчей в сезоне, 1 ассист).

Также в его активе 17 матчей за сборную Сербии, в составе которой забил 2 мяча.

Transfermarkt оценивает атакующего полузащитника в 2,8 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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Источник:
tuttomercatoweb

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