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Вербич: Мы учимся на каждой тренировке и в каждой контрольной игре
Легионер "Динамо" поделился впечатлениями о сборах в Испании
Фото: ФК Динамо Киев
Словенский вингер "бело-синих" Беньямин Вербич поделился впечатлениями от завершающегося сбора "бело-синих" в Испании.
- В чем команда прибавила за эти сборы в первую очередь? Чему научилась?
- Мы учимся чему-то на каждой тренировке и в каждой контрольной игре. Пересматриваем товарищеские матчи, которые проводим на сборах. Анализируем ошибки и смотрим, как можем улучшить свою игру.
- Ты пропустил несколько тренировок. В чем была причина и как чувствуешь себя сейчас?
- У нас было очень насыщенное начало сбора – по две тренировки в день, включая силовую работу в зале. Было много и беговой работы. Я почувствовал дискомфорт, и тренеры предоставили мне несколько дней отдыха. Сегодня уже чувствую себя лучше. Хотя сейчас у всех "тяжелые ноги", это видно даже по играм. Но мы здорово прибавили в физическом плане за этот сбор, набрали хорошую форму.
- Впереди три дня отдыха, после чего команда отправится в Турцию, где погода ближе к зимней.
- У нас будет не три, а два выходных. Да, видел, что в Турции выпал снег. Но надеюсь, что через несколько дней, когда мы туда прилетим, погода будет нормальная, и условия будут комфортные для тренировок и матчей.
- Выходные проведешь с семьей?
- Конечно. К тому же, у девушки на днях был день рождения, так что как раз отпразднуем. Сейчас отдохнем два дня, после чего снова встречаемся на базе и полетим на второй сбор, - рассказал Вербич.
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