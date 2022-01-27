Клуб Серии А проявляет интерес к Довбику

Итальянский "Торино" заинтересован в подписании нападающего "Днепра-1" Артем Довбика, сообщает Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, клуб рассматривает 24-летнего украинца в качестве замены Андреа Белотти, который не намерен подписывать новый контракт и может покинуть команду Серии А уже летом.

В текущем сезоне Довбик отыграл 18 матчей, в которых забил 14 мячей и выполнил 5 ассистов. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

Напомним, "Торино" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка в 22 матчах.