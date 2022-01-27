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Клуб Серии А проявляет интерес к Довбику
Руководство клуба видит в нем замену Белотти
Фото: Днепр-1
Итальянский "Торино" заинтересован в подписании нападающего "Днепра-1" Артем Довбика, сообщает Tuttomercatoweb.
Согласно данным источника, клуб рассматривает 24-летнего украинца в качестве замены Андреа Белотти, который не намерен подписывать новый контракт и может покинуть команду Серии А уже летом.
В текущем сезоне Довбик отыграл 18 матчей, в которых забил 14 мячей и выполнил 5 ассистов. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
Напомним, "Торино" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка в 22 матчах.
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