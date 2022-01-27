Новичок Вереса: Стараюсь подружиться со всеми в команде

Новичок ровенского "Вереса" Жирайр Маргарян, который уже успел сыграть за красно-черных в контрольном матче против чешского "Градец Кралове", рассказал об адаптации в новом коллективе и тренировочных сборах в Турции.

"Рад стать частью новой команды. Были некоторые трудности, но я делаю все, чтобы как можно быстрее адаптироваться и, думаю, мне все удастся. Стараюсь подружиться со всеми в команде. Надеюсь, станем с новыми одноклубниками близкими друзьями.

Тренировочный сбор оцениваю нормально. Ежедневно проводим две сложные, интенсивные тренировки. Уже сыграли одну игру. Сыграли неплохо. Продолжаем тренироваться, готовимся к следующим товарищеским матчам и возобновлению чемпионата.

Понимаю, что я должен сделать все возможное, чтобы играть на высоком уровне и помогать команде достичь высоких мест в чемпионате", - рассказал Маргарян.