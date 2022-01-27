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Мечты сбываются? Марлос продолжит карьеру в бразильском клубе
Хавбек все-таки вернется в Бразилию
Фото: ФК Шахтер Донецк
Экс-полузащитник "Шахтера" и "Металлиста" Марлос все-таки вернется в Бразилию.
Как сообщает журналист Хорхе Никола, 33-летний футболист продолжит карьеру в "Атлетико Паранаэнсе" - клуб, за который хавбек мечтал поиграть еще с детства. Отмечается, что контракт будет подписан сроком на один год.
Изначально у руководства клуба были сомнения о том, сможет ли натурализованный украинец выступать на должном уровне, однако стремление Марлоса убедило их вернуться к переговорам.
Помимо "Атлетико", хавбек рассматривал варианты с другими клубами, такими как "Сан-Пауло", "Атлетико Минейро", а также МЛС.
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