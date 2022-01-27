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Мечты сбываются? Марлос продолжит карьеру в бразильском клубе

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек все-таки вернется в Бразилию

Мечты сбываются? Марлос продолжит карьеру в бразильском клубе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Экс-полузащитник "Шахтера" и "Металлиста" Марлос все-таки вернется в Бразилию.

Как сообщает журналист Хорхе Никола, 33-летний футболист продолжит карьеру в "Атлетико Паранаэнсе" - клуб, за который хавбек мечтал поиграть еще с детства. Отмечается, что контракт будет подписан сроком на один год.

Изначально у руководства клуба были сомнения о том, сможет ли натурализованный украинец выступать на должном уровне, однако стремление Марлоса убедило их вернуться к переговорам.

Помимо "Атлетико", хавбек рассматривал варианты с другими клубами, такими как "Сан-Пауло", "Атлетико Минейро", а также МЛС.

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В статье: Марлос Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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Комментарии (4)
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satellite (Харьков)
27.01.2022 в 11:33
Только удачи!!!
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.01.2022 в 11:25
Вот и славно!
Ответить
+2
0
oleg.m.3972 (Харьков)
27.01.2022 в 11:14
Удачи тебе, Марлос !
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+4
0
мы за динамо (киев)
27.01.2022 в 11:09
ну ось, дочекались. українці, чи з понтом, українці, виступають за бразилію.
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+4
-1


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