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Двое футболистов Шахтера пропустили вечернюю тренировку команды

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" продолжают готовиться ко второй части сезона на сборе

Двое футболистов Шахтера пропустили вечернюю тренировку команды

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вчера, утром 26 января "Шахтера" не тренировался на поле из-за снегопада, а только позанимался в тренажерном зале.

Вечерняя же сессия общей длительностью более полутора часов прошла по расписанию. Она привычно началась с разминочной части и квадратов, затем "оранжево-черные" отрабатывали контроль мяча и выход из-под прессинга через пас, а в конце провели двусторонку на все поле.

Вне процесса на данном этапе два крайних защитника – Ефим Конопля и Исмаили. Сообщалось, что у Конопли небольшое повреждение. Исмаили же играл 24 января против "Вольфсберга" в спарринге.

Сегодня, в четверг, 27 января подопечные Роберто Де Дзерби также будут тренироваться, а в пятницу, 28 января, состоится второй контрольный матч межсезонья – с солигорским "Шахтером".

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили Ефим Конопля
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.01.2022 в 11:28
Наигрывайте Корниенка! Конопля хорош, но там Додо и Винисиус.....
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