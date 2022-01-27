Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двое футболистов Шахтера пропустили вечернюю тренировку команды
"Горняки" продолжают готовиться ко второй части сезона на сборе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вчера, утром 26 января "Шахтера" не тренировался на поле из-за снегопада, а только позанимался в тренажерном зале.
Вечерняя же сессия общей длительностью более полутора часов прошла по расписанию. Она привычно началась с разминочной части и квадратов, затем "оранжево-черные" отрабатывали контроль мяча и выход из-под прессинга через пас, а в конце провели двусторонку на все поле.
Вне процесса на данном этапе два крайних защитника – Ефим Конопля и Исмаили. Сообщалось, что у Конопли небольшое повреждение. Исмаили же играл 24 января против "Вольфсберга" в спарринге.
Сегодня, в четверг, 27 января подопечные Роберто Де Дзерби также будут тренироваться, а в пятницу, 28 января, состоится второй контрольный матч межсезонья – с солигорским "Шахтером".
Популярное сейчас
- В 31 год. Некогда перспективный воспитанник Днепра повесил бутсы на гвоздь
- Журналист: Экс-игрок Шахтера войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши
- Клуб Серии А проявляет интерес к Довбику
- Футбольные новости: Шевченко (не) в сборной Польши, Петраков в Аталанте, Динамо – топ на сборах
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду