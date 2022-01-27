Двое футболистов Шахтера пропустили вечернюю тренировку команды

Вчера, утром 26 января "Шахтера" не тренировался на поле из-за снегопада, а только позанимался в тренажерном зале.

Вечерняя же сессия общей длительностью более полутора часов прошла по расписанию. Она привычно началась с разминочной части и квадратов, затем "оранжево-черные" отрабатывали контроль мяча и выход из-под прессинга через пас, а в конце провели двусторонку на все поле.

Вне процесса на данном этапе два крайних защитника – Ефим Конопля и Исмаили. Сообщалось, что у Конопли небольшое повреждение. Исмаили же играл 24 января против "Вольфсберга" в спарринге.

Сегодня, в четверг, 27 января подопечные Роберто Де Дзерби также будут тренироваться, а в пятницу, 28 января, состоится второй контрольный матч межсезонья – с солигорским "Шахтером".