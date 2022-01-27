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Луческу назвал стартовый состав Динамо на заключительный спарринг в Испании

Премьер-лига
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Начало - в 12:00

Луческу назвал стартовый состав Динамо на заключительный спарринг в Испании

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 27 января, "Динамо" проведет свой заключительный спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании. Соперником "бело-синих" будет норвежский "Буде-Глимт".

Наставник киевлян Мирча Луческу определился со стартовым составом на этот матч:

Состав: Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо

Напомним, что поединок начнется в 12:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

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В статье: Динамо (Киев) Будё-Глимт
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Источник:
ФК Динамо

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