Луческу назвал стартовый состав Динамо на заключительный спарринг в Испании

Сегодня, 27 января, "Динамо" проведет свой заключительный спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании. Соперником "бело-синих" будет норвежский "Буде-Глимт".

Наставник киевлян Мирча Луческу определился со стартовым составом на этот матч:

Состав: Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо

Напомним, что поединок начнется в 12:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.