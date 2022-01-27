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Луческу назвал стартовый состав Динамо на заключительный спарринг в Испании
Начало - в 12:00
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 27 января, "Динамо" проведет свой заключительный спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании. Соперником "бело-синих" будет норвежский "Буде-Глимт".
Наставник киевлян Мирча Луческу определился со стартовым составом на этот матч:
Состав: Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо
Напомним, что поединок начнется в 12:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.
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Источник:ФК Динамо
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