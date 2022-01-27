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Вирт: Дня через два-три приедет новичок. Он сразу подпишет контракт

Премьер-лига
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Наставник ровенчан анонсировал приезд нового игрока

Вирт: Дня через два-три приедет новичок. Он сразу подпишет контракт

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт высказался о потенциальных новичков команды – вингера Эдварда Кобака и нападающего Игаля Брука. Также наставник ровенчан анонсировал приезд нового игрока в ближайшие дни.

"Брук и Кобак? Они проходят просмотр и пока что производят приятное впечатление. Мне нравится отношение к делу этих ребят. К окончанию первой части сбора мы определимся по этим игрокам. Пока я удовлетворен их работой в целом и игрой – в спарринге с "Градец Кралове".

Прибудет только один новичок, дня через два-три. Но он приедет не на просмотр, а сразу на контракт. Его имени я пока называть не буду", - заявил Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
Footboom

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