Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Планы изменились. Шахтер сыграет на сборах против Мариуполя
Спарринг состоится в пятницу, 28 января
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" сообщил, что контрольный матч с солигорским "Шахтером", который должен был состояться 28 января, отменен. Вместо него в пятницу команда Роберто Де Дзерби проведет товарищескую игру с "Мариуполем". Начало в 16:00 по Киеву.
Поединок состоится на поле комплекса Regnum Carya Golf & Spa Resort.
Это будет второй спарринг "горняков" в Белеке. Игровая программа открылась 24 января встречей с австрийским "Вольфсбергером", где "оранжево-черные" победили со счетом 4:1.
Популярное сейчас
- В 31 год. Некогда перспективный воспитанник Днепра повесил бутсы на гвоздь
- Клуб Серии А проявляет интерес к Довбику
- Успех Салаха на КАН, ультиматум для Дембеле и будущее Шевы. Главные новости за 26 января
- Коноплянка на днях покинет Шахтер. У него есть два варианта продолжения карьеры
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО