Планы изменились. Шахтер сыграет на сборах против Мариуполя

"Шахтер" сообщил, что контрольный матч с солигорским "Шахтером", который должен был состояться 28 января, отменен. Вместо него в пятницу команда Роберто Де Дзерби проведет товарищескую игру с "Мариуполем". Начало в 16:00 по Киеву.

Поединок состоится на поле комплекса Regnum Carya Golf & Spa Resort.

Это будет второй спарринг "горняков" в Белеке. Игровая программа открылась 24 января встречей с австрийским "Вольфсбергером", где "оранжево-черные" победили со счетом 4:1.