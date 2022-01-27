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Планы изменились. Шахтер сыграет на сборах против Мариуполя

Премьер-лига
(1 голосов)

Спарринг состоится в пятницу, 28 января

Планы изменились. Шахтер сыграет на сборах против Мариуполя

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" сообщил, что контрольный матч с солигорским "Шахтером", который должен был состояться 28 января, отменен. Вместо него в пятницу команда Роберто Де Дзерби проведет товарищескую игру с "Мариуполем". Начало в 16:00 по Киеву.

Поединок состоится на поле комплекса Regnum Carya Golf & Spa Resort.

Это будет второй спарринг "горняков" в Белеке. Игровая программа открылась 24 января встречей с австрийским "Вольфсбергером", где "оранжево-черные" победили со счетом 4:1.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Солигорск) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (8)
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Динамiт (Василькiв)
27.01.2022 в 13:54
Двосторонка шахтьора старики проти молодi !
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0
0
Dr. House (Поділля)
27.01.2022 в 13:47
Цікаво, а арендованим дозволять грати?
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+2
-1
Alex-696 (Немирів)
27.01.2022 в 13:50
Тільки хотів написати))))
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+1
-1
Hanter44 (Baburka)
27.01.2022 в 13:57
Два дурака -это еще та сила!
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+1
0
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Виктор 2209 (Мехико)
27.01.2022 в 13:43
И обязательно покажите по футболам))))))И студия после матча
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+2
-1
pyvovarchyk (Львів)
27.01.2022 в 13:33
в чому новина? всі клуби, якщо зривається гра на зборах, проводять двухсторонку
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+3
-1
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Serega1111 (Киев)
27.01.2022 в 13:12
Будут тренировать имитацию борьбы на футбольном поле
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+2
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Golfik25 (Киев)
27.01.2022 в 13:01
Правильно. С арендуплем безопасней играть.
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