Максимов: Ребята, на которых я рассчитываю в Ворскле - бойцуганы

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал, почему его команде удается держаться в зоне лидеров УПЛ.

"12 человек, на которых я надеялся, выдержали весь чемпионат, если считать первый круг и не брать во внимание последние 3 игры. Потом пошли желтые карточки. У нас сейчас 9 человек на карточках. Пошли травмы, коронавирус. Последнюю игру 6 человек основного состава не играло.

У нас хорошие ребята, на которых я рассчитываю - бойцуганы все. Самое главное, что мы угадали с футболистами, которые пришли, по человеческим качествам - для нас это самое главное", — сказал Максимов.