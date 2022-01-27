Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов: Ребята, на которых я рассчитываю в Ворскле - бойцуганы
Тренер полтавчан похвалил подопечных за характер
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал, почему его команде удается держаться в зоне лидеров УПЛ.
"12 человек, на которых я надеялся, выдержали весь чемпионат, если считать первый круг и не брать во внимание последние 3 игры. Потом пошли желтые карточки. У нас сейчас 9 человек на карточках. Пошли травмы, коронавирус. Последнюю игру 6 человек основного состава не играло.
У нас хорошие ребята, на которых я рассчитываю - бойцуганы все. Самое главное, что мы угадали с футболистами, которые пришли, по человеческим качествам - для нас это самое главное", — сказал Максимов.
Популярное сейчас
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Полесье объявило о подписании контракта с экс-игроком Ворсклы
- Клуб Серии А проявляет интерес к Довбику
- Жизнь владельца Шахтера. Как живет Ахметов?
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО