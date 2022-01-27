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Нещерет травмировался в спарринге против Буде-Глимта - ФОТО
Медики сразу же оказали Руслану первую помощь
Фото: ФК Динамо Киев
Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет был заменен в контрольном матче против "Буде-Глимт".
20-летний вратарь вышел на поле после перерыва, но на 56-й минуте получил травму головы после столкновения с соперником команды. Игрок "Буде-Глимта" при выходе один на один опасно сыграл против Нещерета, не убрав ногу и попав бутсой в лицо Руслану.
И, кажется, что ему сломали нос...
Медперсонал сразу же оказал помощь Нещерету, после чего последовала замена вратаря. Вместо Руслана на поле вышел Георгий Бущан.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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