Нещерет травмировался в спарринге против Буде-Глимта - ФОТО

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет был заменен в контрольном матче против "Буде-Глимт".

20-летний вратарь вышел на поле после перерыва, но на 56-й минуте получил травму головы после столкновения с соперником команды. Игрок "Буде-Глимта" при выходе один на один опасно сыграл против Нещерета, не убрав ногу и попав бутсой в лицо Руслану.

И, кажется, что ему сломали нос...

Медперсонал сразу же оказал помощь Нещерету, после чего последовала замена вратаря. Вместо Руслана на поле вышел Георгий Бущан.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.