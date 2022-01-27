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Динамо расписало ничью с норвежцами на сборах в Испании

Премьер-лига
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У Цыганкова гол плюс пас

Динамо расписало ничью с норвежцами на сборах в Испании

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Украины впервые в 2022 году не смог победить, не смог забить минимум трижды и во второй раз кряду не смог сыграть "на ноль". В таком ключе всё выглядит не очень радужно, однако не будем забывать, что это всего лишь контрольные игры: состав Мирча Луческу продолжает ротировать, команда по скоростным показателям всё ещё выглядит тяжело, да и главным остаётся результат в чемпионате и Кубке, а не на сборах.

Витиньо сегодня получил от тренерского штаба тайм и воспользовался этим сполна: принял участие в нескольких неплохих атаках, а также стал автором единственного гола своей команды. Всё было до банальности просто - Цыганков с углового выполнил подачу, а бразилец замкнул.

Впрочем, до перерыва удержать преимущество не удалось: мяч после подачи с углового на дальнюю стойку Цыганков скинул на пятачок перед своими воротами, Бущан вместе с двумя защитниками мешали друг другу, а Бонифацио забивал головой.

Как до перерыва, так и после "динамовцы" пытались найти счастье у ворот скандинавов. Но взамен чуть не пропустили после ещё одного провала. На этот раз не доработали в зоне центральных защитников, позволив одному из игроков норвежцев вывалиться один на один. Нещерет на выходе сыграл надёжно, но соперник в жёстком стыке, похоже, сломал ему нос.

После этого эпизода и до финального свистка у "динамовцев" был только один очень хороший шанс вырвать победу: Сидорчук - один из лучших у киевлян сегодня - с подбора после углового здорово стрелял из-за пределов штрафной, однако "Глимт" выручил вратарь.

Этот матч закрыл для "бело-синих" программу первого сбора. Дальше команда возвращается в Киев и после паузы отправится уже в Турцию.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Будё/Глимт" (Будё, Норвегия) 1:1
Голы: Витиньо 20 - Бонифацио 38
"Динамо" первый тайм: Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо
"Динамо" второй тайм: Нещерет (Бущан 58), Кендзёра, Сирота, Бурда, Вівчаренко, Сидорчук (Бражко 71), Шапаренко (Шепелев 76), Буяльський, де Пена, Цыганков (Антюх 81), Гармаш.

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В статье: Динамо (Киев) Будё-Глимт
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