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Дело в окладе. Коноплянка продолжает переговоры с Днепром-1 - СМИ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Футболист находится в поисках нового клуба

Дело в окладе. Коноплянка продолжает переговоры с Днепром-1 - СМИ

Новина українською

"Днепр-1", несмотря на сообщения в прессе, что полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка может перейти в австрийский "ЛАСК" или турецкий клуб, продолжает рассчитывать на переход опытного футболиста в состав команды Игоря Йовичевича.

По данным Meta-ratings.com.ua, стороны пока не пришли к консенсусу по возможной зарплате Коноплянки в "Днепре", переговоры ещё продолжаются, поэтому параллельно появились разговоры о предложениях футболисту из других клубов.

В то же время отмечается, если Коноплянке не удастся договориться с новым клубом, он останется до конца срока контракта в "Шахтере", хотя донецкий клуб готов отпустить футболиста досрочно.

В нынешнем сезоне хавбек провел за "горняков" всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут. Контракт Коноплянки с "Шахтером" рассчитан до лета 2022 года.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (5)
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balamyt (Boston)
27.01.2022 в 16:07
А почему Ярмоленко СБУ по прежнему нужен . без игровой практики.....Даже Марио Балатклли вернули. в сб.Италии .Жене очень нужна игровая практика и вера в его мастерство и опыт...У него есть мотивация и я в него верю..Он будит лучший в Днепр1...а уж по мажд. опыту так точно..а это Днеру1 очень понадобится..
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0
-1
Arsenals (Днепр)
27.01.2022 в 17:01
як по мені "збитий льотчик"!
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0
0
Papaye (Dnipro)
27.01.2022 в 15:36
Днепр-1 продолжает рассчитывать??? И Русол и Йовичевич говорили же, что у клуба совершенно другой вектор развития и на Женю здесь не рассчитывают.
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+2
0
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alex 66 (Кременчук)
27.01.2022 в 15:18
Лентяи пусть играют в Турции, там и кебаб вкуснее.
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+4
0
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Siniy... (Dnipro)
27.01.2022 в 15:00
Да не буде він вже відпрацьовувати на сто відсотків... Навіщо брати непотріб?
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+6
0


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