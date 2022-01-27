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Дело в окладе. Коноплянка продолжает переговоры с Днепром-1 - СМИ
Футболист находится в поисках нового клуба
"Днепр-1", несмотря на сообщения в прессе, что полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка может перейти в австрийский "ЛАСК" или турецкий клуб, продолжает рассчитывать на переход опытного футболиста в состав команды Игоря Йовичевича.
По данным Meta-ratings.com.ua, стороны пока не пришли к консенсусу по возможной зарплате Коноплянки в "Днепре", переговоры ещё продолжаются, поэтому параллельно появились разговоры о предложениях футболисту из других клубов.
В то же время отмечается, если Коноплянке не удастся договориться с новым клубом, он останется до конца срока контракта в "Шахтере", хотя донецкий клуб готов отпустить футболиста досрочно.
В нынешнем сезоне хавбек провел за "горняков" всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут. Контракт Коноплянки с "Шахтером" рассчитан до лета 2022 года.
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