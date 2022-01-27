Шевчук: Для Вереса участие в турнире Winter Cup – это прекрасно

Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук в интервью телеканалу "Футбол" поделился ожиданиями от первого турнира Winter Cup, который на следующей неделе стартует в турецком Белеке.

"Это прекрасно, что каналы "Футбол" спланировали такой турнир. Уже появились спонсоры. Участвуют очень сильные команды. Это "Металлист", "Полесье", это обновленный "Черноморец". Для нас честь – принять участие в турнире Winter Cup. Полагаю, это будет ярким действом. Со многими телекамерами, с большим количеством болельщиков. В этом турнире со временем появится история. Возможно, в следующем году нас ждет не 4 команды, а несколько подгрупп с участниками.

Для нас участие в таком турнире – это прекрасно. Мы ведь проведем больше матчей. А все игроки любят, когда на сборах много именно игровой практики, - сказал Шевчук.