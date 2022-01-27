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Вице-президент Ворсклы: Подали иск против Альюна. Посмотрим, что из этого будет

Премьер-лига
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Футболист покинул полтавскую команду летом прошлого года

Вице-президент Ворсклы: Подали иск против Альюна. Посмотрим, что из этого будет

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал о ситуации с бывшим защитником полтавчан Пап-Альюном Ндиайе, который летом перебрался в Австрию.

"С Алиуном произошла простая история. Он почему-то подумал, что он претендует на что-то большее, а мы понимали реальный уровень. Все. Мы предложили реальный уровень. Нам сказали: "Нет, мы так не готовы работать". И почему-то сторона Алиуна забыла, что у нас есть подписанный документ. Сегодня мы подняли их документы, около года велись переговоры, переписка.

Мы пошли навстречу футболисту. Мы могли из-за нелояльного отношения к клубу отправить его в дубль. Но мы пошли другим путем. Мы говорили прямо, надеялись на такую же прямоту с той стороны. 9 июня начались сборы, а 8 июня футболист удалился из общего чата группы и решил, что он имеет право так поступить. Мы ничего не делали такого, что могло бы компрометировать.

Прошло 2 месяца, обращались к агентам, которые представляли его во время приезда в Украину. Обращались к компании, которая представлял его за пределами Украины. В конце августа Алиун оказался в заявке австрийского клуба. В связи с этим подготовили документы, привлекли юристов и подали иск. Будем смотреть, что из этого будет.

Это футбольная жизнь. Никуда от этого не денемся. Не можем же сковать цепями и посадить его. Не имею морального и другого права поставить чемодан денег, поставить перед ним, потому что он такой незаменимый. Незаменимых не бывает.

Да, была некоторая работа, траты. Но у нас есть судовое рассмотрение. Интересно, чем все закончится. Правовики говорят, что это нормальный кейс, он должен позитивно закончиться для "Ворсклы", – сказал Лысак в программе "Футбольный формат".

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В статье: Ворскла (Полтава) Олег Лысак Пап-Альюн Ндиайе
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