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Суркис: У нас с Ребровым никаких обид нет
Было некоторое недопонимание
Президент "
"С Ребровым у меня теплые и хорошие отношения. Мы с ним общались недавно в ОАЭ. Это была первая такая теплая встреча с момента его ухода из "Динамо". Мы созванивались, но это первая встреча подобная была. Никаких обид нет у него на меня и у меня на него.
Были какие-то тонкости, но мы их убрали в нашем разговоре. Честно говоря, когда он стал тренером "Динамо", то я думал, что он не справится. Но меня убедил мой брат, что нужно доверить. И Ребров выиграть два титула. И у кого - у Луческу. Дальше было недопонимание с ним.
Возможно, он мог бы продолжать работать. Но он тут был в страшном напряжении, потому что понимал, какие ожидания от команды. И мы сейчас с ним поняли, что он правильно сделал, что ушел", - сказал Суркис.
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