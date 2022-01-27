Суркис: У нас с Ребровым никаких обид нет

Президент " Динамо " Игорь Суркис высказался об отношениях с экс-тренером киевлян Сергеем Ребровым.

"С Ребровым у меня теплые и хорошие отношения. Мы с ним общались недавно в ОАЭ. Это была первая такая теплая встреча с момента его ухода из "Динамо". Мы созванивались, но это первая встреча подобная была. Никаких обид нет у него на меня и у меня на него.

Были какие-то тонкости, но мы их убрали в нашем разговоре. Честно говоря, когда он стал тренером "Динамо", то я думал, что он не справится. Но меня убедил мой брат, что нужно доверить. И Ребров выиграть два титула. И у кого - у Луческу. Дальше было недопонимание с ним.

Возможно, он мог бы продолжать работать. Но он тут был в страшном напряжении, потому что понимал, какие ожидания от команды. И мы сейчас с ним поняли, что он правильно сделал, что ушел", - сказал Суркис.