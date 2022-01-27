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Александрия в спарринге уступила косовскому Балкани
Минимальный счет не в пользу украинской команды
fco.com.ua
В четверг, 27 января, "
Юрий Гура продолжает экспериментировать с составом и схемами, что не всегда дает результат.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 29-й минуте в ворота Олега Билыка.
Напомним, что на понедельник, 31 января, запланированы сразу два спарринга: с датским футбольным клубом "Вайле" и с казахстанским "Каспий".
"Александрия" - "Балкани" 0:1
Гол: (29)
Александрия 1 тайм: Билык, Кожушко, Бабогло, Дубра (К), Цуриков, Дришлюк, Сытников, Костышин, Устименко, Авагимян, Спинелли
Александрия 2 тайм: Горох, Одарюк, Мельник, Бондаренко, Чубатый, Билошевский (Мустафаев,80'), Демченко, Калюжный, Калитвинцев, Третьяков (К), Андрейчук
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