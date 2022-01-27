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Александрия в спарринге уступила косовскому Балкани

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальный счет не в пользу украинской команды

Александрия в спарринге уступила косовскому Балкани

fco.com.ua

Новина українською

В четверг, 27 января, "Александрия" провела свой очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником "горожан" был косовский ФК "Балкани".

Юрий Гура продолжает экспериментировать с составом и схемами, что не всегда дает результат.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 29-й минуте в ворота Олега Билыка.

Напомним, что на понедельник, 31 января, запланированы сразу два спарринга: с датским футбольным клубом "Вайле" и с казахстанским "Каспий".

"Александрия" - "Балкани" 0:1

Гол: (29)

Александрия 1 тайм: Билык, Кожушко, Бабогло, Дубра (К), Цуриков, Дришлюк, Сытников, Костышин, Устименко, Авагимян, Спинелли

Александрия 2 тайм: Горох, Одарюк, Мельник, Бондаренко, Чубатый, Билошевский (Мустафаев,80'), Демченко, Калюжный, Калитвинцев, Третьяков (К), Андрейчук

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В статье: ФК Александрия
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.01.2022 в 18:09
такой сильный состав и дует
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