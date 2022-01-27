Александрия в спарринге уступила косовскому Балкани

В четверг, 27 января, " Александрия " провела свой очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником "горожан" был косовский ФК "Балкани".

Юрий Гура продолжает экспериментировать с составом и схемами, что не всегда дает результат.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 29-й минуте в ворота Олега Билыка.

Напомним, что на понедельник, 31 января, запланированы сразу два спарринга: с датским футбольным клубом "Вайле" и с казахстанским "Каспий".

"Александрия" - "Балкани" 0:1

Гол: (29)

Александрия 1 тайм: Билык, Кожушко, Бабогло, Дубра (К), Цуриков, Дришлюк, Сытников, Костышин, Устименко, Авагимян, Спинелли

Александрия 2 тайм: Горох, Одарюк, Мельник, Бондаренко, Чубатый, Билошевский (Мустафаев,80'), Демченко, Калюжный, Калитвинцев, Третьяков (К), Андрейчук