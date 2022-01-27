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В Минай приехали игроки Руха, Оболони и два легионера
Владимир Шаран просматривает потенциальных новичков
Фото: ФК Минай
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В расположении закарпатской команды появился полузащитник Андрей Кухарук, ранее выступавший за "Рух". Также на просмотре находятся Дмитрий Касимов из "Оболони" и два легионера — из Литвы и Сербии.
По имеющейся информации, еще несколько потенциальных новичков присоединятся к "Mинаю" на заключительном сборе в Турции, куда закарпатцы отправятся в начале февраля.
Напомним, что "Mинай" занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав десять очков за 18 туров.
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