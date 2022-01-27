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В Минай приехали игроки Руха, Оболони и два легионера

Премьер-лига
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(1 голосов)

Владимир Шаран просматривает потенциальных новичков

В Минай приехали игроки Руха, Оболони и два легионера

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" продолжает подготовку к весенней части сезона, просматривая потенциальных новичков.

В расположении закарпатской команды появился полузащитник Андрей Кухарук, ранее выступавший за "Рух". Также на просмотре находятся Дмитрий Касимов из "Оболони" и два легионера — из Литвы и Сербии.

По имеющейся информации, еще несколько потенциальных новичков присоединятся к "Mинаю" на заключительном сборе в Турции, куда закарпатцы отправятся в начале февраля.

Напомним, что "Mинай" занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав десять очков за 18 туров.

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В статье: ФК Минай
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
27.01.2022 в 19:19
На фото сразу видно долбо""ба
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