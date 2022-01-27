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Тренер Динамо U-19: Диалло сказал, что не может себя сдерживать, когда его обижают
Игорь Костюк высказался о потасовке, которую вингер Динамо спровоцировал в спарринге
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
Старший тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк высказался о характере и поведении Самба Диалло, который
- В конце матча произошел инцидент – потасовка, как ее прокомментируете?
- На сборах такое часто случается, потому что нет наказания. Эмоции зашкаливали, что говорит о том, что ребята играли агрессивно и, как мы просили, не делили матчи на товарищеские и официальные. Мы хотим, чтобы они играли максимально сконцентрированно и серьезно в каждом поединке, подходили к игре максимально ответственно. Кто-то кого-то толкнул, случился конфликт, такое бывает. Это обычная передряга на собрании. Когда мы тренировались, по соседству сербы дрались со своими соперниками, также сегодня прочитал, что произошла потасовка у "Зенита". Повторюсь, это обычное явление на сборах.
- Как Самба Диалло укротить свой нрав и направить его в правильное русло?
- Это тревожный звоночек, который заставляет нас задуматься, ведь уже во втором матче происходит конфликт. Я разговаривал с ним после игры, он ответил, что не может себя сдерживать, когда его обижают. Мы не знаем, через что прошел этот парень, что у него было в детстве. Возможно, ситуация намного глубже, возможно, у него есть какая-то обида, будем разбираться. Хорошо, что это произошло сейчас на сборах, а не позже. Причину, почему он так себя ведет, почему его никто не может удержать, нужно выявить и убрать.
- То есть, вы будете с ним работать, как психолог?
- Не только я. Также будем общаться с его агентом, когда он приедет, а если понадобиться, то и подключать более квалифицированных специалистов. Талант талантом, но такие моменты могут загубить карьеру. Соперники изучают нас, конкретных игроков и могут специально провоцировать на подобные действия.
– Такие провокации были и во вчерашнем матче, как бы вы оценили действия судьи в этой связи?
– Мы не должны обращать внимание на судейство. В чемпионате Украины тоже бывают подобные моменты. Я сказал, что ребята не должны включаться. Разумеется, когда уже начался конфликт, они побежали участвовать в нем. Это их не украшает, но с другой стороны, защищать себя нужно. Что касается судейства, то оно не должно влиять. С такими ситуациями команды сталкиваются и в Европе, и в других странах, я сказал ребятам, что за вас есть кому разговаривать с судьями. Лучше пусть тренер получит карточку или кто-нибудь еще, чем футболист, ведь тогда он подводит команду, и вас становится на одного меньше. А то, что соперник проявлял агрессию, это хорошо, это приближало матч к статусу официального по своему напряжению, что для нас тоже важно.
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