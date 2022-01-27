Вице-президент Ворсклы: Жаль, что Кулач пока не может закрепиться в Динамо

Вице-президент " Ворсклы " Олег Лысак рассказал, почему клубу не удалось удержать форварда Владислава Кулача.

"Мы очень много времени провели с Владом. Общались с агентами. Просто не договорились с ним по условиям контракта. Откровенно говоря, нам бы очень хотелось оставить его. Даже был такой вариант после перехода в "Динамо".

Но мы оцениваем все за и против. Есть такое решение, он его принимал сам. Я понимаю, почему так. Очень жаль, что он пока не может там закрепиться", – сказал Лысак.