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Вице-президент Ворсклы: Жаль, что Кулач пока не может закрепиться в Динамо

Премьер-лига
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Полтавчане хотели удержать игрока

Вице-президент Ворсклы: Жаль, что Кулач пока не может закрепиться в Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, почему клубу не удалось удержать форварда Владислава Кулача.

"Мы очень много времени провели с Владом. Общались с агентами. Просто не договорились с ним по условиям контракта. Откровенно говоря, нам бы очень хотелось оставить его. Даже был такой вариант после перехода в "Динамо".

Но мы оцениваем все за и против. Есть такое решение, он его принимал сам. Я понимаю, почему так. Очень жаль, что он пока не может там закрепиться", – сказал Лысак.

Напомним, что Кулач не стал продлевать контракт с полтавчанами и летом на правах свободного агента перешел в "Динамо".

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Владислав Кулач Олег Лысак
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