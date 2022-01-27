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Вице-президент Ворсклы: Жаль, что Кулач пока не может закрепиться в Динамо
Полтавчане хотели удержать игрока
fcdynamo.com
Вице-президент "
"Мы очень много времени провели с Владом. Общались с агентами. Просто не договорились с ним по условиям контракта. Откровенно говоря, нам бы очень хотелось оставить его. Даже был такой вариант после перехода в "Динамо".
Но мы оцениваем все за и против. Есть такое решение, он его принимал сам. Я понимаю, почему так. Очень жаль, что он пока не может там закрепиться", – сказал Лысак.
Напомним, что Кулач не стал продлевать контракт с полтавчанами и летом на правах свободного агента перешел в "Динамо".
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