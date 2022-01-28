Махарадзе: Президент Полесья – топ. С такими президентами будет футбол в Украине

Заури Махарадзе – украинский голкипер, у которого есть грузинские корни. Он 13 лет провел в “Олимпике”, начиная с академии, пройдя Вторую и Первые лиги и достигнув еврокубков вместе с дончанами. Затем в его карьере были другие украинские клубы и даже сборная Грузии, однако потом, как он и сам отмечает, дела пошли на спад. Первую половину текущего сезона Махарадзе провел в "Полесье", которое с ним довольно странно попрощалось. О житомирском клубе, сборных Грузии и Украины, "Олимпике", "Заре" и "Днепре-1" он рассказал нам в интервью.

“Руководство “Полесье” позвонило по телефону и сказало, что не нуждаются в моих услугах. Калитвинцеву это не понравилось”

– Как проводите межсезонье? С кем тренируетесь сейчас?

– Понятно, что я сейчас без команды, поэтому поддерживаю форму в зале. Мне помогает тренер по вратарям, который у меня был в “Олимпике” – Тищенко Станислав Николаевич, спасибо ему огромное. Работаем с ним в Киеве. Ни с какой командой в течение зимней паузы не тренировался.

– В первой части сезона Вы были основным вратарем "Полесья". Почему ушли из команды?

– Можно так сказать, что просто позвонили по телефону и сказали, что больше не нуждаются в моих услугах и все. Эта инициатива пошла от руководства.

– Калитвинцев поддержал эту идею?

– Юрий Николаевич был за то, чтобы я остался – ему не понравилось то, что произошло с моим контрактом. Имеем, что имеем. Это личные мнения руководства.

Мне не объяснили почему, а я особенно не интересовался. Когда позвонили и сказали за это, я не собирался что-то выяснять и за что-то цепляться. Разорвали и все. Контракт был до конца сезона.

– Чего не хватило "Полесью", чтобы бороться за выход в УПЛ?

– Совершенно новая команда собралась перед сезоном. Индивидуально все сильные футболисты, хороший тренерский штаб – все хорошо, но именно нашей команде потребовалось некоторое время. Всего же полгода прошло. Вот как раз после зимних сборов все друг к другу привыкнут, и будет все нормально.

Есть команды, которые тоже так набирали футболистов – “Металлист” и “Кривбасс” – и у них пошло. У нас не получилось. Это футбол, человеческий фактор. Могло бы все наоборот: у нас пойти, у них не пойти – русская рулетка. У нас не пошло, не потому что мы не хотели или что-нибудь такое, ведь мы постоянно работали и из этой базы не вылезали, но результата не было. Игра периодически появлялась, все понимали, что нужно было делать, но с результатами нам чуть-чуть не повезло. Многие очки потеряли – и получилось то, что получилось. Но все команды через такие проблемы проходят, и я надеюсь, что у них все будет нормально: у ребят, у тренерского штаба, у президента. Другие – неинтересно.

– Вы говорите, что нужно время, а получается, что вам не дали этого времени.

– Президент, на самом деле, дает время. Президент Геннадий Буткевич – топ. Он все понимает, все делает так, как должно быть: по-футбольному, правильно. У него доверие к тренеру, по его мнению всеми футболистами должен заниматься именно Калитвинцев. От президента конкретно – все было нормально. Но есть люди, которые под Буткевичем, вот их, наверное, что-то не устраивает и думают, что они очень сильно в футболе разбираются и уже в нем не первый день. Это такое – время расставит все на свои места и покажет, кто будет прав. Наверное, людям виднее.

– Какой лучший футболист "Полесье" в этом сезоне, по Вашему мнению, и почему?

– Я наверняка все-таки выделю нашего главного тренера Юрия Калитвинцева. В критических ситуациях, когда мы не обыгрывали определенные команды, он делал так, чтобы мы и дальше верили в свой успех – то есть, чтобы команда не падала морально. Это очень важно, и это было трудно сделать. И тем не менее у него это получилось, да и не раз. И поэтому от нас, от футболистов, к нему было и есть очень большое уважение.

– Как оцените шансы "Полесья" на вторую часть сезона?

– Я надеюсь, что ребята поднимутся выше в турнирной таблице и у них все получится. Как оно действительно будет, я не знаю, а какие-то делать прогнозы будет не то, что неправильно, а некорректно. Будем надеяться, что все у них получится.

– Чем отличается футбол в Первой лиге от футбола в УПЛ?

– Да всем. Очень отличается. Понятно, что уровнем футбола. Но также, когда играешь в УПЛ, ты знаешь чего ожидать от команд, игроков: они по-футбольному мыслят и действуют. Я не скажу, что это легче, но ты их понимаешь. А в Первой лиге некоторые команды хаотично действуют, и ты не знаешь, чего от них ожидать.

У них порой начинает что-то получаться, и из этих таких мелочей выходит итоговый результат. Забили и закрылись и все – ты никого не сломаешь. Самоотдача, борьба на первом месте, а футбол – уже как получится. Конечно, это не у всех команд. Есть хорошие коллективы, которые играют в хороший футбол – с ними интересно было играть. Но большинство – это те, хто сражаются отстоять 1:0, а впереди – как получится.

– Какие команды в Первой лиге имеют уровень УПЛ?

– Понятно, что “Металлист”, потому что и хороших футболистов набирает, да и мы все понимаем, какие задачи у команды. Я бы также вспомнил две неплохие команды в футбольном плане: “Альянс” и “Агробизнес”. Ребята хорошо играют в футбол. Я бы не сказал, что это уровень Премьер-лиги или не Премьер-лиги, но хороший футбол они показывают. Это немного дико для Первой лиги, но у них это выходит – и они молодцы.

– Финансовых проблем в "Полесье" не было?

– Абсолютно не было. Президент все, что говорил – все выполнял. Это даже не обсуждалось. Во всех планах он держал слово. Я думаю, что с подобными президентами будет футбол в Украине.

– Какие новые команды уже приглашали Вас?

– Занимается этим мой агент (Вадим Шаблий – прим.), но на сегодняшний день я без команды – значит, что-то там и не складывается пока.

– Требования какие-то к новой команде есть?

– Знаете, как это происходит… Когда есть какое-нибудь предложение от команды, то важна заинтересованность тренера в моих услугах, руководства – это уже в процессе обсуждается. Каких-либо конкретных требований у меня нет. Это все решается по ситуации: как на тебя рассчитывают и как сильно желают видеть в команде. От этого я и отталкиваюсь.

– Сейчас ищете команды исключительно те, в которых будете номером один, или те, в которых нужно бороться за место за основу?

– Сейчас такого нет, чтобы ты пришел и уже был номером один. Разве что в качестве звездного игрока, а сейчас у меня далеко не такой статус. Поэтому я думаю, что мало какие клубы будут брать даже не только меня, а вообще футболиста на сегодняшний день первым номером сразу в состав. Всегда нужно будет доказывать свою профпригодность.

То есть если на тебя рассчитывает тренер, то да – ты идешь в команду. Но даже если так, то это не значит, что ты всегда будешь играть – все нужно доказывать на зеленом поле.

– Грузинские клубы не рассматриваете?

– Посмотрим. Все это нельзя загадывать. А почему нет? Понятно, что в приоритете украинские, но если здесь ничего не сложится, не вариант сидеть. Это карьера, хочется играть. Могу и в грузинские уехать.

"Чувствую себя и грузином, и украинцем"

– Что Вам дал вызов в сборную Грузию в 2018 году?

– Да я уже и забыл. Были некоторые загвоздки с документами, но сейчас это уже не важно. В любом случае было приятно, и можно было сказать, что я даже был горд за себя. Однако после этого вызова карьера пошла на спад. Так что вспоминать это и говорить, что что-то дало – рано. Вот если в следующий раз вызовут, и я закреплюсь – тогда уже можно будет что-то говорить.

– Какие проблемы с документами в сборной были?

– Поскольку я был заигран за Украину U-17 – мы играли тогда на Чемпионате Европы – на тот момент у отца был украинский паспорт. Тогда, когда я уже взял грузинское гражданство, ФИФА не разрешала, чтобы я играл в официальных матчах за сборную Грузии – в этом была причина. А несколько лет назад правило, которое мне мешало полноценно выступать за сборную, забрали, и теперь, насколько я понимаю, мне можно участвовать. Однако карьера пошла не в то русло и поэтому никто никуда меня не вызывает. Это объективно, и я это понимаю.

– В сборной Украине на Вас не рассчитывали?

– Никто мне ничего не говорил, что на меня рассчитывают или не рассчитывают. Я играл тогда в "Олимпике"... В сборной играют с "Шахтера", "Динамо", "Зари", и даже из луганского клуба мало футболистов. Но я понимал, что будет тяжело.

Однако дело даже не в том, что я понимал, что тяжело будет здесь, так что в Грузии будет легче, нет. Да и ни в коем случае не значит, что я Украину не люблю. Просто по-футбольному мне захотелось выступать за сборную Грузии. Вот так почему-то захотелось и все. То есть не было такого, что я хочу поменять украинский паспорт, ни в коем случае. Я здесь родился, вырос и я очень люблю эту страну.

– Сейчас чувствуете себя больше грузином или украинцем?

– Я же здесь родился и всю жизнь живу, но конечно влияет то, что у меня есть грузинские и кровь, и воспитание. Чувствую себя и грузином и украинцем – вот так я скажу. Грузинский украинец, наверное. Не знаю как правильно внутри себя сопоставить.

– На сайте УПЛ указано, что Вы легионер. Это становилось препятствием для перехода в другой клуб?

– Не знаю, мне об этом никогда никто не говорил. Кажется, у меня футбольный паспорт украинский. Однако для этого специально обученные люди, которые этим занимаются, поэтому меня это вообще никак не касается.

"Олимпик" – моя родная команда"

– Вы 13 лет провели в “Олимпике”. Можно ли считать Вас легендой клуба?

– Там своих легенд хватает. Для того чтобы стать легендой нужно что-то выиграть. Кроме того, что Вторую и Первую лиги выиграли, на самой главной арене, УПЛ, занимали максимум четвертое место. Для “Олимпика” на тот момент это было, наверное, не как победа, но как призовое место. Легендой себя не назову, да и в команде не называли.

Но то, что "Олимпик" - моя родная команда, это да. И она всегда была такой для меня, есть и будет. Понятно, что на сегодняшний день этого клуба нет. Но я буду считать его родным.

– Трудно смотреть на то, как команда приходит в упадок, или все-таки у нее есть шанс на нормальное существование?

– По-моему, это совершенно не тот "Олимпик". Я знаю команду не только по названию. Кто был в "Олимпике" какой-то период, то может подтвердить, что это не просто название – там была своя особая атмосфера для каждого из нас. И когда всех этих людей полностью нет в клубе, то это уже не тот “Олимпик”. В любом случае всегда меняется атмосфера, когда люди идут или приходят, но именно дух “Олимпика” всегда оставался. Но сейчас того же президента нет, и сейчас все по-другому.

– Первым клубом после “Олимпика” стала для Вас “Заря”. В составе луганцев были лучшие финансовые условия из всех клубов, в которых вы играли?

– Да. Но ведь у каждого свои запросы. В плане контракта все знали что в “Олимпике” условия невелики. Так что в "Заре" были больше - это ни для кого не секрет. Каждый это понимает, и если команда играет в еврокубках, и когда команда идет внутри таблицы, то, соответственно, это другие условия.

– Вы переходили в “Зарю”, как замена Лунину, который ушел в “Реал”. Что бы вы сейчас сделали на месте Андрея: пошли за игровой практикой или остались в Мадриде?

– Знаете, чтобы сделать что-то на его месте, нужно оказаться на его месте. У каждого человека, у каждого спортсмена есть какая-то внутренняя борьба: доказать себе или окружающим. Часто – это самое доказать себе. Советовать что-то – не я и никто не может, кроме него самого и его близких. Какое решение бы он ни принял – остаться или уйти – оно будет верным. Здесь главное - это его решение. А какие советы... У нас любят говорить "А я бы на его месте" или "Да ему нужно идти"... Он сам выберет правильное решение.

– Вы играли с "Зарей", и с "Олимпиком" в еврокубках, пусть и в квалификационном раунде. Чувствовали, что это было исполнение мечты?

– Конечно, это же еврокубки. Особенно это чувствовалось с “Олимпиком”, потому что это первый раз для команды было. Чувства, которые запомнишь на всю жизнь. И неважно, была ли это квалификация, или групповой этап. Мне даже кажется, что квалификацию морально труднее играть, потому что есть два матча: либо вылетаешь, либо проходишь дальше. А вот группа – это 100-процентных шесть игр, и там чуть-чуть не такое давление. Однако и класс команд там, однозначно, выше.

– Почему в "Днепре-1" не давали играть?

– Я в "Заре" получил травму, из-за которой был полгода совершенно без футбола. Затем перешел в "Днепр-1" и на сборах получил травму. Только восстанавливался – опять что-то происходило. И пока я полгода был в “Днепре-1”, то два месяца я был с травмами. Команда еще и набрала ход. А я уже пока форму начал набирать, то опять что-то беспокоило меня или болело, и снова выпадал из состава. Не было такого, что мне не давали играть. Был вне склада полностью из-за моих травм.

– С Игорем Йовичевичем говорили на эту тему? Возможно, чтобы дал вам шанс в будущем.

– С Йовичевичем разговоров таких не было. Да и нужно понимать, что "Днепр-1" полгода практически не выигрывал, а потом дела пошли вверх, а я параллельно постоянно выпадал. С самим Йовичевичем конкретно мы не говорили, но с тренером вратарей был разговор, что будет шанс сыграть. Однако это было уже в конце, и мы все-таки решили разойтись каждый своим путем.