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Из-за угрозы большой войны ЦСКА может досрочно отозвать Шкурина из Динамо
Форвардом активно интересуются в Польше
Фото - Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua
Арендованный до конца сезона у московского ЦСКА форвард "
Московский клуб может досрочно отозвать игрока из Киева в связи с нарастающей напряженностью между странами и возможным полномасштабным российским вторжением в Украину.
Также сообщается, что футболистом интересуется польский "Ракув" – поляки готовы арендовать форварда до конца сезона с правом выкупа за 1 млн евро. Они уже сделали россиянам предложение по игроку.
Напомним, что в "Динамо" Шкурин так и не закрепился – провел 11 матчей, в которых отдал 4 ассиста.
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