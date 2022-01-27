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Из-за угрозы большой войны ЦСКА может досрочно отозвать Шкурина из Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Форвардом активно интересуются в Польше

Из-за угрозы большой войны ЦСКА может досрочно отозвать Шкурина из Динамо

Фото - Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua

Новина українською

Арендованный до конца сезона у московского ЦСКА форвард "Динамо" Илья Шкурин может досрочно, уже этой зимой, покинуть киевский клуб.

Московский клуб может досрочно отозвать игрока из Киева в связи с нарастающей напряженностью между странами и возможным полномасштабным российским вторжением в Украину.

Также сообщается, что футболистом интересуется польский "Ракув" – поляки готовы арендовать форварда до конца сезона с правом выкупа за 1 млн евро. Они уже сделали россиянам предложение по игроку.

Напомним, что в "Динамо" Шкурин так и не закрепился – провел 11 матчей, в которых отдал 4 ассиста.

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В статье: ЦСКА (Москва) Динамо (Киев) Ракув Илья Шкурин
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Источник:
meczyki.pl

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Комментарии (6)
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Goleon (Одесса)
27.01.2022 в 20:02
За вброс получили бабки и все что в статье - чушь, если не считать что "провел 11 матчей" ну а как зарабатывать еще, скорее агент подсуетился
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+1
0
Caballero (DC)
27.01.2022 в 19:46
С.уки підписують кцапських футболістів.
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+2
-2
oleg.m.3972 (Харьков)
27.01.2022 в 19:39
То, что его вернут из-за угрозы войны - бред сивой кобылы. А вернее автора этого вброса. Предложили реальные деньги, которые Суркис, как всегда, наверняка, зажал.
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+3
-1
SoLoMoN1607 (N .K)
27.01.2022 в 18:55
Можем сами отдать
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+2
-1
Andriy Myronjuk (Рівне)
27.01.2022 в 18:54
"Неймовірна втрата" це майже як Барсі без Лео, як же буде грати Динамо тепер? А якщо серйозно -незрозумілий гравець. мало своїх Беседіна, Супряги, Русина, ще й булабаш мав полірувати лавку. А забивати хто буде, дід Гармаш.
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+6
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.01.2022 в 18:43
)))))))) вот это жесть!
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0
-2


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