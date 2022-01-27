Из-за угрозы большой войны ЦСКА может досрочно отозвать Шкурина из Динамо

Арендованный до конца сезона у московского ЦСКА форвард " Динамо " Илья Шкурин может досрочно, уже этой зимой, покинуть киевский клуб.

Московский клуб может досрочно отозвать игрока из Киева в связи с нарастающей напряженностью между странами и возможным полномасштабным российским вторжением в Украину.

Также сообщается, что футболистом интересуется польский "Ракув" – поляки готовы арендовать форварда до конца сезона с правом выкупа за 1 млн евро. Они уже сделали россиянам предложение по игроку.

Напомним, что в "Динамо" Шкурин так и не закрепился – провел 11 матчей, в которых отдал 4 ассиста.