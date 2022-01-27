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Агент Шкурина : Ракув? На нас никто не выходил, но если поступят предложения, то мы их рассмотрим

Премьер-лига
(1 голосов)

Агент заявляет, что ничего не знает об интересе поляков

Агент Шкурина : Ракув? На нас никто не выходил, но если поступят предложения, то мы их рассмотрим

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Агент Валерий Исаев, который представляет интересы арендованного Динамо нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, отреагировал на информацию, что его клиент в связи с нарастающим российско-украинским конфликтом может досрочно покинуть киевский клуб и перейти в польский "Ракув".

"Я впервые слышу данную информацию. На нас никто не выходил, но если поступят предложения, то мы их рассмотрим и примем решение. Илья доволен всем в "Динамо", кроме количества игрового времени. Мы прекрасно понимаем, что для этого не хватает количества забитых мячей и все зависит только от игрока. У "Динамо" никаких вопросов к Илье нет.

Сейчас он не поехал на первый сбор из-за того, что заболел коронавирусом, но он ждёт команду и будет вместе с ней готовиться ко второму кругу чемпионата на следующем сборе. У киевского "Динамо" прописана опция выкупа и если у них возникнет желание, то они могут Илью выкупить", – сказал Исаев.

Напомним, что в "Динамо" Шкурин так и не закрепился – провел 11 матчей, в которых отдал 4 ассиста.

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В статье: ЦСКА (Москва) Динамо (Киев) Ракув Илья Шкурин
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Источник:
metaratings

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.01.2022 в 20:03
Как можно умудриться такое находить??? Зачем???
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