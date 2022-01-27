Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Шкурина : Ракув? На нас никто не выходил, но если поступят предложения, то мы их рассмотрим
Агент заявляет, что ничего не знает об интересе поляков
fcdynamo.kiev.ua
Агент Валерий Исаев, который представляет интересы арендованного Динамо нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, отреагировал на информацию, что его клиент в связи с нарастающим российско-украинским конфликтом
"Я впервые слышу данную информацию. На нас никто не выходил, но если поступят предложения, то мы их рассмотрим и примем решение. Илья доволен всем в "Динамо", кроме количества игрового времени. Мы прекрасно понимаем, что для этого не хватает количества забитых мячей и все зависит только от игрока. У "Динамо" никаких вопросов к Илье нет.
Сейчас он не поехал на первый сбор из-за того, что заболел коронавирусом, но он ждёт команду и будет вместе с ней готовиться ко второму кругу чемпионата на следующем сборе. У киевского "Динамо" прописана опция выкупа и если у них возникнет желание, то они могут Илью выкупить", – сказал Исаев.
Напомним, что в "Динамо" Шкурин так и не закрепился – провел 11 матчей, в которых отдал 4 ассиста.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Артем Кравец
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Рух представил защитника из Нидерландов, македонец для Ворсклы. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Коноплянка на днях покинет Шахтер. У него есть два варианта продолжения карьеры
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО