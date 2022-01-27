Агент Шкурина : Ракув? На нас никто не выходил, но если поступят предложения, то мы их рассмотрим

Агент Валерий Исаев, который представляет интересы арендованного Динамо нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, отреагировал на информацию, что его клиент в связи с нарастающим российско-украинским конфликтом может досрочно покинуть киевский клуб и перейти в польский "Ракув" .

"Я впервые слышу данную информацию. На нас никто не выходил, но если поступят предложения, то мы их рассмотрим и примем решение. Илья доволен всем в "Динамо", кроме количества игрового времени. Мы прекрасно понимаем, что для этого не хватает количества забитых мячей и все зависит только от игрока. У "Динамо" никаких вопросов к Илье нет.

Сейчас он не поехал на первый сбор из-за того, что заболел коронавирусом, но он ждёт команду и будет вместе с ней готовиться ко второму кругу чемпионата на следующем сборе. У киевского "Динамо" прописана опция выкупа и если у них возникнет желание, то они могут Илью выкупить", – сказал Исаев.