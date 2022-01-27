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СМИ: Президент Десны Левин будет основным кандидат от Слуги народа на промежуточных выборах в ВР в Черниговской области
Хотя сам потенциальный кандидат пока что от комментариев удерживается
Президент "
Избирательный процесс по 206 округу начнется уже завтра, 26 января.
По информации источников, основным кандидатом от "Слуги Народа" на выборах по 206 округу рассматривается именно Владимир Левин.
А приближенная к "Слугам Народа" социологическая компания уже включила Левина в стартовый опрос, который сейчас проходит на 206 округе.
Сам Левин пока воздерживается от комментариев по этому вопросу.
Выборы в округе №206, который охватывает Новозавдоской район Чернигова, район возле города и Рипкинский район, пройдут 27 марта.
Напомним, что в 2015 году Левин был избран депутатом Киевского городского совета.
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