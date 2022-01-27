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СМИ: Президент Десны Левин будет основным кандидат от Слуги народа на промежуточных выборах в ВР в Черниговской области

Премьер-лига
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Хотя сам потенциальный кандидат пока что от комментариев удерживается

СМИ: Президент Десны Левин будет основным кандидат от Слуги народа на промежуточных выборах в ВР в Черниговской области

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин, вероятно, будет баллотироваться в депутаты ВР от партии "Слуги народов" во время промежуточных выборов в округе №206. Об этом сообщает "Події і коментарі".

Избирательный процесс по 206 округу начнется уже завтра, 26 января.

По информации источников, основным кандидатом от "Слуги Народа" на выборах по 206 округу рассматривается именно Владимир Левин.

А приближенная к "Слугам Народа" социологическая компания уже включила Левина в стартовый опрос, который сейчас проходит на 206 округе.

Сам Левин пока воздерживается от комментариев по этому вопросу.

Выборы в округе №206, который охватывает Новозавдоской район Чернигова, район возле города и Рипкинский район, пройдут 27 марта.

Напомним, что в 2015 году Левин был избран депутатом Киевского городского совета.

СМИ: Президент Десны Левин будет основным кандидат от Слуги народа на промежуточных выборах в ВР в Черниговской области - изображение 1
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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин
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