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Суркис: Мечтаем, чтобы был тот чемпионат, когда Динамо занимало 4-е место
Конкуренция тогда была запредельная
Олександр Приходько
Президент "
"Красников сейчас покупает определенное число игроков, чтобы попасть в УПЛ. Честь и хвала Ярославскому и ему. И "Днепр" возродился, слава богу. Сейчас, может, пройдут какие-то годы – и "Карпаты" вернутся.
Мы мечтаем, чтобы тот чемпионат был, когда "Динамо" занимало 4-е место. Третья сила, четвертая сила. Я хочу чемпионат, чтобы каждый матч был напряжением", – сказал Суркис.
Напомним, что 4-е место в УПЛ "Динамо" заняло в сезоне 2013/14. Тогда киевляне под руководством Олега Блохина пропустили вперед "Шахтер", "Днепр" и "Металлист".
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