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Суркис: Мечтаем, чтобы был тот чемпионат, когда Динамо занимало 4-е место

Премьер-лига
(3 голосов)

Конкуренция тогда была запредельная

Суркис: Мечтаем, чтобы был тот чемпионат, когда Динамо занимало 4-е место

Олександр Приходько

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил о том, что он мечтает о том, чтобы УПЛ была сильным чемпионатом.

"Красников сейчас покупает определенное число игроков, чтобы попасть в УПЛ. Честь и хвала Ярославскому и ему. И "Днепр" возродился, слава богу. Сейчас, может, пройдут какие-то годы – и "Карпаты" вернутся.

Мы мечтаем, чтобы тот чемпионат был, когда "Динамо" занимало 4-е место. Третья сила, четвертая сила. Я хочу чемпионат, чтобы каждый матч был напряжением", – сказал Суркис.

Напомним, что 4-е место в УПЛ "Динамо" заняло в сезоне 2013/14. Тогда киевляне под руководством Олега Блохина пропустили вперед "Шахтер", "Днепр" и "Металлист".

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (17)
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metall5291 (Kharkiv)
27.01.2022 в 22:36
Врёт, как дышит.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.01.2022 в 22:35
И поэтому запихнул в Черноморец пол Динамо и запретил им играть против Динамо...
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+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
27.01.2022 в 21:56
Бомжам наоборот, победить любым способом - скупкой судей, команд…
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
27.01.2022 в 21:26
Михайличенко ставь будет на 4 месте
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+2
-5
Algrab (Костопiль)
27.01.2022 в 21:33
п н х, крисянин...
Ответить
+2
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
27.01.2022 в 21:57
Крысчанин, там цапы мамку твою ипут)
Ответить
+2
-1
avatar
zlоyded (Киев)
27.01.2022 в 20:50
Балабол дирявий.
Ответить
+5
-3
royalstas (Вінниця)
27.01.2022 в 20:50
Я думаю постав головним тренером знову Блохіна то у Зорі та Дніпра були б шанси поставити Динамо на 4 місце)
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+4
0
Algrab (Костопiль)
27.01.2022 в 20:40
Тоді Шахтьор займе п'яте...
Ответить
+5
-4
avatar
scorpius (Ck)
27.01.2022 в 21:09
Увы, это невозможно - олигарх №1 не разрешит
Ответить
+3
-1
KadimXa (Харьков)
27.01.2022 в 20:35
Да исполнится ваше желание
Ответить
+6
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
27.01.2022 в 21:57
МКГ где?
Ответить
0
0
avatar
NORDOS
27.01.2022 в 20:30
Золоті слова, Ігоре Михайловичу а ахмєтка готовий арбітрів фарширувать баблом, щоб бразильське багатомільйонне корито хоча б якось трималось на плаву
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+3
-6
kalan-86 (Анкара)
27.01.2022 в 20:30
Это похвально. Думаю всем бы этого хотелось. Ностальгия…
Ответить
+5
-1
ZNAK_VOPROSA
27.01.2022 в 20:29
Это ваше законное место
Ответить
+7
-6
avatar
NORDOS
27.01.2022 в 20:32
законне місце ахметки - на нарах, законне місце путіна - в труні
Ответить
+7
-2
JudgeDredd (Киев)
27.01.2022 в 20:28
Ну так запроси знову Блохіна і буде тобі четверте місце. Чи може і п'яте.
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+7
-1


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