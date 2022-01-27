Суркис: Мечтаем, чтобы был тот чемпионат, когда Динамо занимало 4-е место

Президент " Динамо " Игорь Суркис заявил о том, что он мечтает о том, чтобы УПЛ была сильным чемпионатом.

"Красников сейчас покупает определенное число игроков, чтобы попасть в УПЛ. Честь и хвала Ярославскому и ему. И "Днепр" возродился, слава богу. Сейчас, может, пройдут какие-то годы – и "Карпаты" вернутся. Мы мечтаем, чтобы тот чемпионат был, когда "Динамо" занимало 4-е место. Третья сила, четвертая сила. Я хочу чемпионат, чтобы каждый матч был напряжением", – сказал Суркис.

Напомним, что 4-е место в УПЛ "Динамо" заняло в сезоне 2013/14. Тогда киевляне под руководством Олега Блохина пропустили вперед "Шахтер", "Днепр" и "Металлист".