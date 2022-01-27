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У Нещерета диагностированы перелом носа и сотрясение мозга - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Очень неприятная травма в спарринге

У Нещерета диагностированы перелом носа и сотрясение мозга - ВИДЕО

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Стали известны некоторые подробности травмы, который получил голкипер Динамо Руслан Нещерет в спарринге с норвежским Буде-Глимт (1:1).

Как сообщает ТГ-канал Динамо Киев Inside, предварительно у Руслана диагностирован перелом носа и сотрясение мозга.

Точный диагноз будет поставлен уже в Киеве, куда команда со сбора в Испании возвращается уже сегодня.

Напомним, что Нещерет вышел на второй тайм, но получил травму после того, как во время выхода один на один получил удар ногой от форварда соперника.

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В статье: Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
27.01.2022 в 22:52
((( … ох и везет же парню. Как по мне, ничем и никак он не хужее того же Бущана, нопока не прет …
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.01.2022 в 21:33
так оте, яке схоже на нападника, навіть не намагалося уникнути голови Нещерета, а навпаки. і як його, точніше оте, назвати?
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0


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