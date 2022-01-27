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У Нещерета диагностированы перелом носа и сотрясение мозга - ВИДЕО
Очень неприятная травма в спарринге
fcdynamo.kiev.ua
Стали известны некоторые подробности травмы, который получил голкипер Динамо Руслан Нещерет в
Как сообщает ТГ-канал Динамо Киев Inside, предварительно у Руслана диагностирован перелом носа и сотрясение мозга.
Точный диагноз будет поставлен уже в Киеве, куда команда со сбора в Испании возвращается уже сегодня.
Напомним, что Нещерет вышел на второй тайм, но получил травму после того, как во время выхода один на один получил удар ногой от форварда соперника.
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