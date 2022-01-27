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С корабля на бал. Металлист 1925 разгромно проиграл в своем первом турецком спарринге
Харьковчане пропустили четыре сухих гола от Брегалницы
metalist1925.com
В среду, 26 января харьковский
Игра у харьковчан явно не получилась – разгромный счет 0:4 говорит о том, что команда находится не в лучших кондициях.
Свой следующий спарринг Металлист 1925 проведет в субботу, 29 января, против турецкого Антальяспора.
Металлист 1925 – Брегалница 0:4
Голы: Георгиев 32, Алтиперковски, 56, 88, Додев 71
Металлист 1925: Коваленко, Жичиков, Ткачук, Потимков Ю., Эмере, Безуглый, Русин, Габелок (к), Криськив, Ременюк, Пономарь
Запас: Потимков И., Капинус, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Кравченко, Дуруэке, Задерака, Батюшин, Коваленко И., Островский
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