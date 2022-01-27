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С корабля на бал. Металлист 1925 разгромно проиграл в своем первом турецком спарринге

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Харьковчане пропустили четыре сухих гола от Брегалницы

С корабля на бал. Металлист 1925 разгромно проиграл в своем первом турецком спарринге

metalist1925.com

Новина українською

В среду, 26 января харьковский Металлист 1925 отправился на свой первый сбор в Турцию, а уже сегодня команда Валерия Кривенцова провела свой первый спарринг. Соперником харьковчан был македонский ФК Брегалница.

Игра у харьковчан явно не получилась – разгромный счет 0:4 говорит о том, что команда находится не в лучших кондициях.

Свой следующий спарринг Металлист 1925 проведет в субботу, 29 января, против турецкого Антальяспора.

Металлист 1925 – Брегалница 0:4

Голы: Георгиев 32, Алтиперковски, 56, 88, Додев 71

Металлист 1925: Коваленко, Жичиков, Ткачук, Потимков Ю., Эмере, Безуглый, Русин, Габелок (к), Криськив, Ременюк, Пономарь

Запас: Потимков И., Капинус, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Кравченко, Дуруэке, Задерака, Батюшин, Коваленко И., Островский

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
27.01.2022 в 22:28
хорошее начало--соберитесь
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Харьковчанин (Харків)
27.01.2022 в 22:22
жах - печаль
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