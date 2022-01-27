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Бурбас: Динамо ответило отказом Базелю на предложение по Сироте

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Швейцарская тема в последнее время у нас очень популярна

Бурбас: Динамо ответило отказом Базелю на предложение по Сироте

Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Швейцарский "Базель" предпринимал попытки купить защитника "Динамо" Александра Сироту, сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Источник утверждает, что швейцарский клуб предпринял несколько попыток, но киевляне ответили отказом.

Напомним, что 21-летний украинец в текущем сезоне сыграл в 18 матчах за киевский клуб, в которых забил 1 гол.

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Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года.

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В статье: Базель Динамо (Киев) Игорь Бурбас Александр Сирота
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
27.01.2022 в 21:35
Бурбас балаболас
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.01.2022 в 21:27
брехня...
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0
0


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