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Бурбас: Динамо ответило отказом Базелю на предложение по Сироте
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Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya
Швейцарский "Базель" предпринимал попытки купить защитника "
Источник утверждает, что швейцарский клуб предпринял несколько попыток, но киевляне ответили отказом.
Напомним, что 21-летний украинец в текущем сезоне сыграл в 18 матчах за киевский клуб, в которых забил 1 гол.
Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года.
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