Бурбас: Динамо ответило отказом Базелю на предложение по Сироте

Швейцарский "Базель" предпринимал попытки купить защитника " Динамо " Александра Сироту, сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Источник утверждает, что швейцарский клуб предпринял несколько попыток, но киевляне ответили отказом.

Напомним, что 21-летний украинец в текущем сезоне сыграл в 18 матчах за киевский клуб, в которых забил 1 гол.

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Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года.