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Заря в перестрелке уступила польскому Ракуву

Премьер-лига
(1 голосов)

На двоих команды забили пять голов

Заря в перестрелке уступила польскому Ракуву

zarya-lugansk.com

Новина українською

Заря провела свой очередной матч на турецких сборах. В четверг, 27 января, соперником луганчан был польский Ракув.

Игра вышла довольно веселой – команды активно играли в атаку и поэтому итоговый счет мог быть и более крупным.

Луганчане открыли счет первыми – многоходовку на 38-й минуте завершил точным ударом Булеца.

Затем забили поляки – причем дважды – выйдя, таким образом, в середине второго тайма вперед.

В концовке матча, Заря, казалось, спасла ничью – снова забил Булеца, который неплохо выглядит на сборах, однако уже в компенсированные минуты Ракув вырвал победу.

2:3. Свой последний матч на первом сборе Заря сыграет с сербским Спартаком 31 января.

Заря – Ракув (Польша) 2:3

Голы Булеца (38, 88) - (39), (61), (90+3)

Заря: Дмитрий Мацапура (Антон Жилкин, 62), Сергей Булеца, Олег Данченко (Денис Нагнойный, 60), Денис Фаворов (Даниил Алефиренко, 54), Александр Гладкий (Артем Громов, 62), Максим Имереков, Жуниньо (Ахмед Алибеков, 51), Владислав Кабаев (Раймонд Овусу, 46), Дмитрий Хомченовский, Егор Назарина, Игорь Снурницын.

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В статье: Заря (Луганск)
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