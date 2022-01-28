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Динамо вернулось в Киев после сбора. Игроки получили два дня выходных
Известна дата начала второго межсезонного сбора команды
Фото: ФК Динамо Киев
После заключительного контрольного матча на первом зимнем сборе против норвежского "Буде-Глимта" (1:1) делегация киевского "Динамо" вернулась из испанской Мурсии в Киев.
Самолет с динамовцами приземлился в аэропорту "Борисполь" поздно вечером 27 января, поэтому игроки разъехались сразу по домам – кроме Руслана Нещерета, который вместе с клубными врачами отправился в клинику для проведения детального обследования после полученной травмы головы в матче с "Буде-Глимтом".
Тренерский штаб предоставил футболистам два выходных дня, после которых, в воскресенье утром, первая команда "Динамо" вновь соберется на клубной базе и проведет тренировку.
Вылет на второй сбор в Турцию намечен на утро понедельника, 31 января. Продлится второй подготовительный этап до 10 февраля.
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