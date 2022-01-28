Динамо вернулось в Киев после сбора. Игроки получили два дня выходных

После заключительного контрольного матча на первом зимнем сборе против норвежского "Буде-Глимта" (1:1) делегация киевского "Динамо" вернулась из испанской Мурсии в Киев.

Самолет с динамовцами приземлился в аэропорту "Борисполь" поздно вечером 27 января, поэтому игроки разъехались сразу по домам – кроме Руслана Нещерета, который вместе с клубными врачами отправился в клинику для проведения детального обследования после полученной травмы головы в матче с "Буде-Глимтом".

Тренерский штаб предоставил футболистам два выходных дня, после которых, в воскресенье утром, первая команда "Динамо" вновь соберется на клубной базе и проведет тренировку.

Вылет на второй сбор в Турцию намечен на утро понедельника, 31 января. Продлится второй подготовительный этап до 10 февраля.