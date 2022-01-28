Новичок Руха: Чемпионат Украины - хороший трамплин для молодых бразильцев

Новичок "Руха", 23-летний бразильский полузащитник Эдсон поделился своими первыми впечатлениями после перехода в украинский клуб.

"Еще когда я был в Бразилии, то переписывался с Таллисом. Спрашивал его об инфраструктуре клуба, быте и коллективе. Он дал исключительно позитивную характеристику. Я рад, что в команде есть мой соотечественник, так как понимаю, насколько важно адаптироваться человеку с другого континента. Думаю, что с ним мне будет проще привыкнуть к новым условиям.

Еще раньше, я общался с игроком "Руха" Габриэлем Сантосом. Когда-то мы играли в одной команде. В целом, все позитивно отзываются об украинском чемпионате. Это хороший трамплин для молодых бразильцев", — сказал Эдсон.