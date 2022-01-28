Львов назначил белоруса новым тренером вратарей

"Львов" назначил нового тренера вратарей команды. Как сообщает пресс-служба львовян, новым тренером голкиперов стал белорус Василий Хомутовский. Подробности соглашения с 43-летним специалистом не уточняются.

У Хомутовского есть опыт сотрудничества со многими клубами, в частности "Динамо" Минск, "Черноморец" и "Динамо" Брест. Стоит отметить, что он уже работал помощником Олега Дулуба в 2017 году, когда тот возглавлял одесситов.

Напомним, "Львов" первую часть сезона в чемпионате Украины завершил на 12-й позиции, набрав 17 очков в 18 матчах.