  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов назначил белоруса новым тренером вратарей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов назначил белоруса новым тренером вратарей

Премьер-лига
(1 голосов)

Ранее он уже работал с наставником львовян

Львов назначил белоруса новым тренером вратарей

Фото: ФК Львов

Новина українською

"Львов" назначил нового тренера вратарей команды. Как сообщает пресс-служба львовян, новым тренером голкиперов стал белорус Василий Хомутовский. Подробности соглашения с 43-летним специалистом не уточняются.

У Хомутовского есть опыт сотрудничества со многими клубами, в частности "Динамо" Минск, "Черноморец" и "Динамо" Брест. Стоит отметить, что он уже работал помощником Олега Дулуба в 2017 году, когда тот возглавлял одесситов.

Напомним, "Львов" первую часть сезона в чемпионате Украины завершил на 12-й позиции, набрав 17 очков в 18 матчах.

Читайте такжеЛьвов подписал экс-защитника Олимпика Драме
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Василий Хомутовский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Львов

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...