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Львов назначил белоруса новым тренером вратарей
Ранее он уже работал с наставником львовян
Фото: ФК Львов
"Львов" назначил нового тренера вратарей команды. Как сообщает пресс-служба львовян, новым тренером голкиперов стал белорус Василий Хомутовский. Подробности соглашения с 43-летним специалистом не уточняются.
У Хомутовского есть опыт сотрудничества со многими клубами, в частности "Динамо" Минск, "Черноморец" и "Динамо" Брест. Стоит отметить, что он уже работал помощником Олега Дулуба в 2017 году, когда тот возглавлял одесситов.
Напомним, "Львов" первую часть сезона в чемпионате Украины завершил на 12-й позиции, набрав 17 очков в 18 матчах.
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