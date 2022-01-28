Чоботенко: На сборах у нас интенсивные тренировки с мячом

Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко рассказал о подготовке команды ко второй части сезона УПЛ на учебно-тренировочных сборах в Турции.

"На сборах у нас интенсивные тренировки с мячом. Занятия тяжелые. Нет уже тех бегов, которые раньше давали тренеры. Играем в держание мяча с минимумом касаний, в футбол в разных формациях и плюс товарищеские матчи", — сказал Чоботенко.

Напомним, что сегодня, 28 января "Мариуполь" сыграет спарринг против "Шахтера" на сборе в Турции.