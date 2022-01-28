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"Результат не важен". Кривенцов - о поражении Металлиста 1925 в спарринге
Харьковчане стартовали на сборе с разгромного поражения
Фото: Металлист 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от первого матча своей команды на зимних сборах, в котором харьковчане разгромно уступили македонской "Брегальнице" (0:4).
"В таких матчах результат не важен. Учитывая нашу дорогу, шесть с половиной часов на автобусе до Киева, потом перелет, добрались до гостиницы только в пол седьмого, поспали 4 часа. Эта игра у нас была запланирована давно. Мы могли отказаться от нее, в любом случае сделали бы тренировку. Но я посчитал, что игра есть игра. Это ни в коем случае не оправдание, но переход с синтетики на зеленое поле тоже сказался. Ребята подсели, было большое количество брака.
Мы не берем эту игру во внимание. Она показала наши ошибки и то, на каком уровне мы сейчас находимся. Но до первой официальной встречи у нас ровно месяц, так что время подготовиться есть", — сказал Кривенцов.
Напомним, что первую часть сезона харьковский клуб завершил на 10 месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.
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