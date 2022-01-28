Шахтер – Мариуполь | Онлайн матча | Аудио

Шахтер – Мариуполь онлайн-трансляция товарищеского матча будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в пятницу, 28 января, в 16:00 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Большое дерби украинской Премьер-лиги теперь и на сборах в Турции! Год назад Мариуполь играл против "горняков" в спарринге основным составом, и претендент на чемпионство едва ушел от поражения. Теперь новая встреча, и скорее всего, приазовцы снова будут играть основой. Нас ждет интересное противостояние. Не пропустите его и следите за игрой вместе с нашей аудио трансляцией.

Комментатор матча – Сергей Швец

Режиссер трансляции – Александр Рыженко