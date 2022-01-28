Тобиас: До перехода в Шахтер общался с Фернандо и Додо, думал, идти или не идти

Новичок "Шахтера" Винисиус Тобиас рассказал об адаптации, первом спарринге, игровом номере и своих футбольных целях.

– Как прошла твоя адаптация, как приняла команда?

– Очень хорошо! Стараюсь быстрее адаптироваться, чтобы быть на одном уровне с командой.

– Что ты знал о "Шахтере" до перехода в клуб?

– Честно говоря, немного, потому что не следил ранее за командой, а уже после предложения начал следить за "Шахтером", изучать историю клуба и смотреть игры.

– Знал ли кого-то из футболистов "Шахтера" раньше, за чьей игрой следил?

– Мне очень нравились Дуглас Коста и Тайсон – ребята, которые уже прошли "Шахтер". До перехода в клуб общался с Фернандо и Додо, спрашивал о команде, думал, идти или не идти, но они говорили только хорошее.

– С кем уже успел подружиться?

– Все ребята здесь для меня лучшие друзья, приятно, что меня хорошо здесь приняли. А вообще, сейчас на сборах я живу в номере с Тете, потому с ним пока больше дружу и общаюсь.

– Почему выбрал именно 27-й номер?

– Я хотел 26, потому что на это число выпадает день рождения моей жены, но он занят, так что я взял 27 – это тоже красивая цифра.

– Правда ли, что ты начал карьеру форвардом, затем играл в полузащите и только потом переквалифицировался в защитника? На какой позиции тебе комфортнее всего?

– Действительно, я играл на позициях флангового полузащитника и нападающего, но удобнее всего – на фланге в защите.

– Ты успел принять участие в одном спарринге "Шахтера", где клубу удалось победить. Болельщикам понравилась твоя игра, тебя называли лучшим футболистом матча после голевой передачи на Судакова. Насколько важно проявить себя на максимум с первых спаррингов в новой команде?

– Мы добились победы – это главная цель. Мне удалось достойно проявить себя в первом матче в футболке "Шахтера". Это может послужить в будущем, когда уже в поединках чемпионата я смогу выйти на поле и полезным действием помочь команде победить.

– Твои цели на 2022 год?

– Прежде всего, надо добывать титулы, учитывая, что ты играешь в "Шахтере", - сказал Тобиас.