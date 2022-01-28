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Все-таки перелом носа. Голкиперу Динамо предстоит операция

Премьер-лига
(3 голосов)

Руслан Нещерет, скорее всего, пропустит второй сбор киевлян

Все-таки перелом носа. Голкиперу Динамо предстоит операция

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкиперу "Динамо" Руслану Нещерету предстоит перенести операцию, после которой потребуется время восстановление, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, у 20-летнего футболиста подтвердился перелом носа. И он, скорее всего, пропустит второй сбор "Динамо" в Турции. Вылет киевлян в Турцию намечен на утро понедельника, 31 января. Продлится второй подготовительный этап до 10 февраля.

Напомним, Нещерет получил тяжелую травму в спарринге против норвежского "Буде-Глимт" (1:1).

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В статье: Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.01.2022 в 13:01
Здоров'я Руслану!
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