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Ингулец объявил о подписании экс-игрока Мариуполя
Он уже играл за команду из Петрово
Фото: ФК Ингулец
"Ингулец" объявил о возвращении полузащитника Владислава Клименко в ряды команды.
Детали сделки с 27-летним футболистом не раскрывают.
С лета прошлого года Клименко играл за "Мариуполь", который покинул в январе. С начала сезона футболист сыграл шесть матчей и забил один гол. Стоит отметить, что украинец уже играл за "Ингулец" с 2017 по 2020 годы, суммарно проведя 92 поединка и забив 8 голов.
Напомним, ранее Клименко также защищал цвета "Черноморца".
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Источник:ФК Ингулец
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