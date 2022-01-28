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Ингулец объявил о подписании экс-игрока Мариуполя

Премьер-лига
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Он уже играл за команду из Петрово

Ингулец объявил о подписании экс-игрока Мариуполя

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

"Ингулец" объявил о возвращении полузащитника Владислава Клименко в ряды команды.

Детали сделки с 27-летним футболистом не раскрывают.

С лета прошлого года Клименко играл за "Мариуполь", который покинул в январе. С начала сезона футболист сыграл шесть матчей и забил один гол. Стоит отметить, что украинец уже играл за "Ингулец" с 2017 по 2020 годы, суммарно проведя 92 поединка и забив 8 голов.

Напомним, ранее Клименко также защищал цвета "Черноморца".

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В статье: Ингулец (Петрово) Владислав Клименко
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Источник:
ФК Ингулец

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