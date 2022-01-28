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Матвиенко: Де Дзерби прививает команде дух победителя

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "Шахтера" высказался о главном тренере команды

Матвиенко: Де Дзерби прививает команде дух победителя

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал о работе под руководством главного тренера команды Роберто Де Дзерби.

"Этот тренер помешан на футболе. Он все время в игре, каждый момент разбирает, все должно быть идеально. Мы постоянно вовлечены в этот процесс и нам очень интересно работать с ним. Он постоянно прививает нам дух победителя. Нужно, чтобы все были друг за друга и не было никаких обиженных.

Мы должны радоваться мелочам. Вы видели, как мы радовались, когда забили "Александрии" в последнем матче УПЛ. Он нам это прививает, да и сам он побежал и праздновал. Думаю, все люди одинаковые, когда радуются", — сказал Матвиенко.

Отметим, что сегодня, 28 января, донецкий "Шахтер" проведет второй спарринг на сборах в Турции. Соперником команды Роберто Де Дзерби будет "Мариуполь".

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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witcher_r (Киев)
28.01.2022 в 13:30
А,шо можливо прививати дух проигравших?
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