Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матвиенко: Де Дзерби прививает команде дух победителя
Защитник "Шахтера" высказался о главном тренере команды
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал о работе под руководством главного тренера команды Роберто Де Дзерби.
"Этот тренер помешан на футболе. Он все время в игре, каждый момент разбирает, все должно быть идеально. Мы постоянно вовлечены в этот процесс и нам очень интересно работать с ним. Он постоянно прививает нам дух победителя. Нужно, чтобы все были друг за друга и не было никаких обиженных.
Мы должны радоваться мелочам. Вы видели, как мы радовались, когда забили "Александрии" в последнем матче УПЛ. Он нам это прививает, да и сам он побежал и праздновал. Думаю, все люди одинаковые, когда радуются", — сказал Матвиенко.
Отметим, что сегодня, 28 января, донецкий "Шахтер" проведет второй спарринг на сборах в Турции. Соперником команды Роберто Де Дзерби будет "Мариуполь".
Популярное сейчас
- Любимый ученик де Дзерби | Мудрик становится основным в Шахтере
- "Бог сказал мне не играть жестко": Тарибо Уэст уничтожал Анри, швырял футболку в Луческу, а теперь основал свою церковь
- Базель договорился с Динамо о трансфере Супряги - СМИ
- Рух катает спарринги с любителями, Цыганков - лучший бомбардир. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО