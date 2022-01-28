Пропустит матч юношеской ЛЧ? Нещерет не поедет на второй сбор Динамо

Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет, который получил травму в контрольном матче с норвежской командой "Буде-Глимт" (1:1) на сборе в Испании, вместе с командой вернулся в Киев.

Подробнее о его состоянии рассказал старший врач первой команды Андрей Шморгун:

"По прилету в Киев мы провели дополнительное обследование, которое показало, что у Руслана перелом костей носа со смещением. На первую половину дня пятницы запланирована закрытая операция по восстановлению конгруэнтности костей носа, то есть их соответствующего положения. На следующий сбор в Турцию с командой он не поедет, а будет восстанавливаться в Киеве. После этого по его состоянию посмотрим, как будет проходить дальнейшее восстановление и тогда уже можно будет определиться с окончательными сроками его возвращения на поле".

На второй сбор в Турцию "Динамо" отправится 31 января и пробудет там до 10 февраля.

Стоит отметить, что Нещерет является резервным вратарем "Динамо", а игровую практику получает в молодежной команде "бело-синих". В этом сезоне 20-летний футболист не провел ни одного официального матча за основную команду киевлян, но зато отыграл все 6 матчей юношеской Лиги чемпионов, пропустив всего 3 гола.

Напомним, "Динамо" U-19 заняло в группе 2-е место в Юношеской лиги УЕФА, и таким образом продолжит свою борьбу в турнире со стадии 1/16. И на этом этапе динамовцы сыграют против одногодок из "Депортиво". Матч состоится 9 февраля в Испании.