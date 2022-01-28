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Металлист сделал новое предложение по трансферу бразильского нападающего
Харьковчане готовы выкупить 80% прав на игрока
Фото: Twiiter
Харьковский "Металлист" сделал новое предложение о подписании форварда "Витории" Давида, сообщает бразильский журналист Андерсон Маттос.
По информации источника, харьковчане предложили бразильцам 5 млн реалов (около 830 тысяч евро) одним платежом за 80% прав на игрока. Изначально "Металлист" предлагал 8 млн реалов (1,3 млн евро), которые он выплачивал бы в течение двух лет, но бразильский клуб отказался, так как хотел сохранить не менее 20%.
После этого Давид пошел на конфликт с руководством и пропустил тренировку команды. Нападающий хочет покинуть "Виторию". Он не будет тренироваться до тех пор, пока не получит 10% экономических прав.
Давид является воспитанником "Витории", которая выступает во втором дивизионе Бразилии и чемпионате штата Байяно. В прошлом сезоне он сыграл в 59 матчах и забил 11 голов.
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