Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Батюшин: 0:4 в спарринге - нельзя так проигрывать - это бьет по самолюбию
Металлист 1925 начал сбор с разгромного поражения
metalist1925.com
Футболист харьковского "Металлиста 1925" Юрий Батюшин высказался о первом матче своей команды на зимних сборах, в котором харьковчане
"Конечно, нельзя так проигрывать, потому что это бьет, прежде всего, по самолюбию любого футболиста. Мы понимаем, что это начало сборов, только прилетели со льда, но все равно нельзя допускать такие ошибки и проигрывать с таким счетом.
Может быть сил и должно было хватить, но получилось так, как получилось. У нас был перелет, пересадка, и только к шести утра мы добрались в гостиницу, немного поспали и вышли на игру. Но лучше игра, чем тренировка. Можно сказать, что были немного сонными. Перелет, конечно, дает о себе знать, но нужно все равно побеждать", — сказал Батюшин.
Популярное сейчас
- Французский форвард Милана посвятил пост Андрею Шевченко
- Базель договорился с Динамо о трансфере Супряги - СМИ
- Трудности Шевченко, очередной трансфер Руха. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Герой футбольного дня. Аллахьяр Сайядманеш
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО