Батюшин: 0:4 в спарринге - нельзя так проигрывать - это бьет по самолюбию

Футболист харьковского "Металлиста 1925" Юрий Батюшин высказался о первом матче своей команды на зимних сборах, в котором харьковчане уступили македонской "Брегальнице" со счетом 0:4 .

"Конечно, нельзя так проигрывать, потому что это бьет, прежде всего, по самолюбию любого футболиста. Мы понимаем, что это начало сборов, только прилетели со льда, но все равно нельзя допускать такие ошибки и проигрывать с таким счетом.

Может быть сил и должно было хватить, но получилось так, как получилось. У нас был перелет, пересадка, и только к шести утра мы добрались в гостиницу, немного поспали и вышли на игру. Но лучше игра, чем тренировка. Можно сказать, что были немного сонными. Перелет, конечно, дает о себе знать, но нужно все равно побеждать", — сказал Батюшин.