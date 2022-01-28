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Когут: Надеюсь, болельщики Вереса поддержат команду на турнире в Турции
В клубе обещают помочь с трансфером
instagram.com/veres.club
Голкипер ровенского "
"Для нас очень важна поддержка ровенских болельщиков. Я слышал, что они хотят прилететь и поддержать нас на Winter Cup 2022. Думаю, что президент и клуб им в этом помогут. Надеюсь, что несколько болельщиков все же прибудут сюда, чтобы нас поддержать. Для команды это будет большой толчок.
Красно-черные цвета на трибунах, барабаны и их крики придают нам уверенности и сил. Поэтому ждем вас здесь, на турецком побережье, и будем благодарны за вашу поддержку", — сказал Когут.
Напомним, что турнир пройдет с 3 по 12 февраля. Кроме "Вереса" в нем примут участие "Полесье", "Металлист" и "Черноморец".
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