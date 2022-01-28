Когут: Надеюсь, болельщики Вереса поддержат команду на турнире в Турции

Голкипер ровенского " Вереса " Богдан Когут пригласил болельщиков команды поддержать ее на турнире Winter Cup 2022, который в начале января состоится в Турции.

"Для нас очень важна поддержка ровенских болельщиков. Я слышал, что они хотят прилететь и поддержать нас на Winter Cup 2022. Думаю, что президент и клуб им в этом помогут. Надеюсь, что несколько болельщиков все же прибудут сюда, чтобы нас поддержать. Для команды это будет большой толчок.

Красно-черные цвета на трибунах, барабаны и их крики придают нам уверенности и сил. Поэтому ждем вас здесь, на турецком побережье, и будем благодарны за вашу поддержку", — сказал Когут.