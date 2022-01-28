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Трубин: Де Дзерби не боится играть в атакующий футбол даже с самыми лучшими командами

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Голкипер Шахтера высказался о работе с итальянским тренером

Трубин: Де Дзерби не боится играть в атакующий футбол даже с самыми лучшими командами

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, как ему работается под руководством итальянского тренера Роберто Де Дзерби.

– С этого сезона у "Шахтера" новый главный тренер – Роберто Де Дзерби. Какие впечатления от работы с итальянским специалистом?

– Что-то одно в работе с Роберто Де Дзерби я выделить не могу. Мне нравится, что на каждой тренировке он от всех игроков требует максимум. Мне кажется, это хорошо для всей команды. У тебя нет даже минутного расслабления. И ты всегда готов к тому, что нужно работать по максимуму.

– Можно сказать, что Де Дзерби – неординарный тренер? Он много рискует, идет на нестандартные шаги. Игроки это замечают?

– У каждого тренера свое видение. Я считаю, что это нормально. Он не боится играть в атакующий футбол даже с самыми лучшими командами. И, я считаю, это огромный плюс.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Анатолий Трубин
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
28.01.2022 в 17:55
Атакующий футбол на своей половине поле, а в роли фантазисты Марлон.
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alex.belogubko (одесса)
28.01.2022 в 17:52
он физрук а не тренер -как можно было угробить ШД в ЕК за несколько месяцев--даже в ЛЕ не попали
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+1
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