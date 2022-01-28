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Трубин: Де Дзерби не боится играть в атакующий футбол даже с самыми лучшими командами
Голкипер Шахтера высказался о работе с итальянским тренером
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "
– С этого сезона у "Шахтера" новый главный тренер – Роберто Де Дзерби. Какие впечатления от работы с итальянским специалистом?
– Что-то одно в работе с Роберто Де Дзерби я выделить не могу. Мне нравится, что на каждой тренировке он от всех игроков требует максимум. Мне кажется, это хорошо для всей команды. У тебя нет даже минутного расслабления. И ты всегда готов к тому, что нужно работать по максимуму.
– Можно сказать, что Де Дзерби – неординарный тренер? Он много рискует, идет на нестандартные шаги. Игроки это замечают?
– У каждого тренера свое видение. Я считаю, что это нормально. Он не боится играть в атакующий футбол даже с самыми лучшими командами. И, я считаю, это огромный плюс.
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