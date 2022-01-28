Трубин: Де Дзерби не боится играть в атакующий футбол даже с самыми лучшими командами

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин рассказал, как ему работается под руководством итальянского тренера Роберто Де Дзерби.

– С этого сезона у "Шахтера" новый главный тренер – Роберто Де Дзерби. Какие впечатления от работы с итальянским специалистом?

– Что-то одно в работе с Роберто Де Дзерби я выделить не могу. Мне нравится, что на каждой тренировке он от всех игроков требует максимум. Мне кажется, это хорошо для всей команды. У тебя нет даже минутного расслабления. И ты всегда готов к тому, что нужно работать по максимуму.

– Можно сказать, что Де Дзерби – неординарный тренер? Он много рискует, идет на нестандартные шаги. Игроки это замечают?

– У каждого тренера свое видение. Я считаю, что это нормально. Он не боится играть в атакующий футбол даже с самыми лучшими командами. И, я считаю, это огромный плюс.